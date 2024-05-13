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Microsoft Surface Dock PD9-00009

マイクロソフト

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商品の詳細

MicrosoftSurfaceDockPD9-00009

動作確認済みです。

一緒に使っていた映像ケーブル3本をおまけでお付けいたします。
-MiniDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル(約2m)
-MiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル(約1.8mamazonbasic)
-MiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル(長さは測り忘れましたが、1.5〜2mくらいのはずです)

#Microsoft純正

商品の説明

Microsoft Surface Dock PD9-00009
マイクロソフト Surface ドック PD9-00009

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