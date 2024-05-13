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PHANTOM GAMING D RADEON RX580 8G OC

アスロック

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PHANTOM GAMING D RADEON RX580 8G OC
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商品の詳細

ASRockPHANTOMGAMINGDRADEONRX5808GOC

製品スペックはこちら↓
https://pg.asrock.com/Graphics-Card/AMD/Phantom%20Gaming%20D%20Radeon%20RX580%208G%20OC/index.jp.asp

1年ほど使用した後、買い替えにより保管していました。
FruidMotionによる動画再生の目的で使用していたため、ゲーム・マイニングでの使用はありません。
非喫煙者です。

出品にあたり、HDMIおよびDPでの映像出力が行えることを確認しました。
箱、説明書等は紛失していますので、静電気防止袋・緩衝材にて梱包し発送いたします。

#ASRock
#RX580

種類...グラフィックボード

商品の説明

PHANTOM GAMING D RADEON RX580 8G OC
ASRock | AMD Phantom Gaming D Radeon™ RX580 8G OC
PHANTOM GAMING D RADEON RX580 8G OC
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