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718319 ASUS 27型ワイド ゲーミングモニターVG278QR-R
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￥7498税込
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商品の詳細
商品状態：動作確認済み、機能不具合がありません、
付属品：画像にある物は全てです、ご確認ください、
購入証明書、保証書などなし、
外装箱に多少傷、汚れ、シールはがし跡あり、元内装無し。
完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。
以上ご了承の上の購入をしてお願いいたします
商品コード718319
195553150682
4711081150688
型番VG278QR-Rカラーブラック表示機能パネルサイズ：27型ワイド
バックライト：LED
パネル種類：TN
表面仕様：ノングレア
最大解像度：1,920×1,080（フルHD)
リフレッシュレート：165Hz
画素ピッチ：0.311mm
視野角：水平170°/垂直160°
最大輝度：400cd/m²
コントラスト比：100,000,000:1
応答速度(グレー→グレー)：0.5ms（最小値）/1ms
最大表示色：約1677万色
広色域対応：72%NTSC
フリッカーフリー：搭載
サウンドスピーカー：2W+2W(ステレオ)搭載機能映像エンジンSplendid：搭載
ASCRテクノロジー：搭載
TraceFreeテクノロジー：搭載
QuickFit機能：搭載
VividPixelテクノロジー：搭載
GamePlus機能：搭載
ブルーライトフィルター：搭載
HDCP：搭載
ケンジントンセキュリティースロット：搭載インターフェースデジタル入力：DisplayPort1.2×1、HDMI1.4x1、DVI-D（デュアルリンク)×1
オーディオ入力：3.5mmステレオミニジャック
オーディオ出力：3.5mmステレオミニジャック電源AC100～240V消費電力使用時：40W以下
スタンバイ時：0.5W以下
本体調節範囲上下角度調節(チルト)：上33°～下5°
左右角度調節（スウィーベル）：左右90°
高さ調節：0～130mm
縦回転（ピボット）：左右回転90°
対応VESA規格：100mm×100mmサイズ幅619mm×奥行き221mm×高さ(376～506)mm質量約5.6kg
付属品：画像にある物は全てです、ご確認ください、
購入証明書、保証書などなし、
外装箱に多少傷、汚れ、シールはがし跡あり、元内装無し。
完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。
以上ご了承の上の購入をしてお願いいたします
商品コード718319
195553150682
4711081150688
型番VG278QR-Rカラーブラック表示機能パネルサイズ：27型ワイド
バックライト：LED
パネル種類：TN
表面仕様：ノングレア
最大解像度：1,920×1,080（フルHD)
リフレッシュレート：165Hz
画素ピッチ：0.311mm
視野角：水平170°/垂直160°
最大輝度：400cd/m²
コントラスト比：100,000,000:1
応答速度(グレー→グレー)：0.5ms（最小値）/1ms
最大表示色：約1677万色
広色域対応：72%NTSC
フリッカーフリー：搭載
サウンドスピーカー：2W+2W(ステレオ)搭載機能映像エンジンSplendid：搭載
ASCRテクノロジー：搭載
TraceFreeテクノロジー：搭載
QuickFit機能：搭載
VividPixelテクノロジー：搭載
GamePlus機能：搭載
ブルーライトフィルター：搭載
HDCP：搭載
ケンジントンセキュリティースロット：搭載インターフェースデジタル入力：DisplayPort1.2×1、HDMI1.4x1、DVI-D（デュアルリンク)×1
オーディオ入力：3.5mmステレオミニジャック
オーディオ出力：3.5mmステレオミニジャック電源AC100～240V消費電力使用時：40W以下
スタンバイ時：0.5W以下
本体調節範囲上下角度調節(チルト)：上33°～下5°
左右角度調節（スウィーベル）：左右90°
高さ調節：0～130mm
縦回転（ピボット）：左右回転90°
対応VESA規格：100mm×100mmサイズ幅619mm×奥行き221mm×高さ(376～506)mm質量約5.6kg
商品の説明
別注商品 718319 ASUS 27型ワイド ゲーミングモニターVG278QR-R PC ...
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