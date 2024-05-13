718319 ASUS 27型ワイド ゲーミングモニターVG278QR-R

商品の詳細

商品状態：動作確認済み、機能不具合がありません、

付属品：画像にある物は全てです、ご確認ください、

購入証明書、保証書などなし、

外装箱に多少傷、汚れ、シールはがし跡あり、元内装無し。

完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。

以上ご了承の上の購入をしてお願いいたします



商品コード718319

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型番VG278QR-Rカラーブラック表示機能パネルサイズ：27型ワイド

バックライト：LED

パネル種類：TN

表面仕様：ノングレア

最大解像度：1,920×1,080（フルHD)

リフレッシュレート：165Hz

画素ピッチ：0.311mm

視野角：水平170°/垂直160°

最大輝度：400cd/m²

コントラスト比：100,000,000:1

応答速度(グレー→グレー)：0.5ms（最小値）/1ms

最大表示色：約1677万色

広色域対応：72%NTSC

フリッカーフリー：搭載

サウンドスピーカー：2W+2W(ステレオ)搭載機能映像エンジンSplendid：搭載

ASCRテクノロジー：搭載

TraceFreeテクノロジー：搭載

QuickFit機能：搭載

VividPixelテクノロジー：搭載

GamePlus機能：搭載

ブルーライトフィルター：搭載

HDCP：搭載

ケンジントンセキュリティースロット：搭載インターフェースデジタル入力：DisplayPort1.2×1、HDMI1.4x1、DVI-D（デュアルリンク)×1

オーディオ入力：3.5mmステレオミニジャック

オーディオ出力：3.5mmステレオミニジャック電源AC100～240V消費電力使用時：40W以下

スタンバイ時：0.5W以下

本体調節範囲上下角度調節(チルト)：上33°～下5°

左右角度調節（スウィーベル）：左右90°

高さ調節：0～130mm

縦回転（ピボット）：左右回転90°

対応VESA規格：100mm×100mmサイズ幅619mm×奥行き221mm×高さ(376～506)mm質量約5.6kg