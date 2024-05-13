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MacBookPro A1286 x2 台
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￥7999税込
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商品の詳細
2台出品します。
アダプターなし
【商品名】
MacBookProA128615インチノートパソコンジャンク品 x2台
内訳 1台日本キーボード
1台英語キーボード
【型番】
A1286
アダプターは手元にないので、動作未確認です。
ジャンク品とします。
外観だけで確認して、画面に割れ、ひび割れなし
ジャンク品との意味をご理解頂ければご購入お願いいたします。
OS...MacOS
アダプターなし
【商品名】
MacBookProA128615インチノートパソコンジャンク品 x2台
内訳 1台日本キーボード
1台英語キーボード
【型番】
A1286
アダプターは手元にないので、動作未確認です。
ジャンク品とします。
外観だけで確認して、画面に割れ、ひび割れなし
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商品の説明
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