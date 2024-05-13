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MacBookPro A1286 x2 台

アップル

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MacBookPro A1286 x2 台
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商品の詳細

2台出品します。
アダプターなし
【商品名】
MacBookProA128615インチノートパソコンジャンク品　x2台

内訳　1台日本キーボード
　　　1台英語キーボード

【型番】
A1286

アダプターは手元にないので、動作未確認です。
ジャンク品とします。
外観だけで確認して、画面に割れ、ひび割れなし

ジャンク品との意味をご理解頂ければご購入お願いいたします。

OS...MacOS

商品の説明

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