Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済

商品の詳細

✅ご購入前に必ずお読みください

●使用方法を理解されている方、自己責任での使用に同意できる方のみご購入下さい

●個別のサポートはいたしません

●製品を使用してMac自体に不具合が出たなどのクレームには対処できません

●商品自体の初期不良には商品到着後から1週間まで対応いたします

●商品に関する不明な点は、必ずご購入前にコメントよりお尋ね下さい

●当日、土日祝日の発送には対応出来ません

●ローカルルールには対応していませんので、他の方が値下交渉中でも即購入OKです





✅商品概要

IntelX56903.46GHz12Core、同ロット2個セットです。

写真はサンプルです、実物と傷の位置などが異なりますのでご理解の上ご購入ください。

MacPro2010BigSurにて動作確認済みです。





✅パッケージ内容

●IntelX56903.46GHz12Core…2個





✅動作確認環境

MacPromid2010、BigSur（OpenCoreLegacyPatcher）





✅検索対策ワード

DUAL,マック,