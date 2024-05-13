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Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済
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商品の詳細
✅ご購入前に必ずお読みください
●使用方法を理解されている方、自己責任での使用に同意できる方のみご購入下さい
●個別のサポートはいたしません
●製品を使用してMac自体に不具合が出たなどのクレームには対処できません
●商品自体の初期不良には商品到着後から1週間まで対応いたします
●商品に関する不明な点は、必ずご購入前にコメントよりお尋ね下さい
●当日、土日祝日の発送には対応出来ません
●ローカルルールには対応していませんので、他の方が値下交渉中でも即購入OKです
✅商品概要
IntelX56903.46GHz12Core、同ロット2個セットです。
写真はサンプルです、実物と傷の位置などが異なりますのでご理解の上ご購入ください。
MacPro2010BigSurにて動作確認済みです。
✅パッケージ内容
●IntelX56903.46GHz12Core…2個
✅動作確認環境
MacPromid2010、BigSur（OpenCoreLegacyPatcher）
✅検索対策ワード
DUAL,マック,
●使用方法を理解されている方、自己責任での使用に同意できる方のみご購入下さい
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✅商品概要
IntelX56903.46GHz12Core、同ロット2個セットです。
写真はサンプルです、実物と傷の位置などが異なりますのでご理解の上ご購入ください。
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✅パッケージ内容
●IntelX56903.46GHz12Core…2個
✅動作確認環境
MacPromid2010、BigSur（OpenCoreLegacyPatcher）
✅検索対策ワード
DUAL,マック,
商品の説明
Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済
Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済
Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済
Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済
Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済
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