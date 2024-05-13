  • Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済
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Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済

インテル

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Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済
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✅商品概要
IntelX56903.46GHz12Core、同ロット2個セットです。
写真はサンプルです、実物と傷の位置などが異なりますのでご理解の上ご購入ください。
MacPro2010BigSurにて動作確認済みです。


✅パッケージ内容
●IntelX56903.46GHz12Core…2個


✅動作確認環境
MacPromid2010、BigSur（OpenCoreLegacyPatcher）


✅検索対策ワード
DUAL,マック,

商品の説明

Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済-
Intel X5690 2個セット 同ロット 3.46GHz 動作確認済インテル純正Xeon X5690 SLBVX、6コア、3.46GHZ/12M / 6.40 GT/S LGA 1366 CPUプロセッサー。
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