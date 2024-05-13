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【使用時間少なめ】HDD 3TB 3.5インチ SATA 内蔵型 0404
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使用時間約1000時間と、使用時間少なめの状態です。
CristalDiskInfo正常判定です。
細かい情報は画像4枚目をご参照ください。
0404
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0404
商品の説明
内蔵HDD 3.5インチ スタンダードモデル 3TB SATA 3.0(SATA 6Gb/s) made in china
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