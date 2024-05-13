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APPLE純正 Magic Mouse 新品未使用♪
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￥1850税込
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商品の詳細
マウスの表面を指でスワイプする事で様々な操作が可能で、MacBookとの相性は抜群です。
電池式ですので、不意のバッテリー切れでも電池交換で直ぐに使用頂けます。
新品未使用品となります♪
電源:単3形乾電池
BLUETOOTH接続
color:SILVER
コードタイプ:ワイヤレス
スクロールタイプ:4−WAY
マウスタイプ:MOUSE
読み取り方式:レーザー式
#Apple
#APPLE
カラー···シルバー
商品の説明
Magic Mouse - ホワイト（Multi-Touch対応）
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