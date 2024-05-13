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 APPLE純正　Magic Mouse 新品未使用♪

アップル

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商品の詳細

APPLE純正のワイヤレスマウス　MagicMouseです。

マウスの表面を指でスワイプする事で様々な操作が可能で、MacBookとの相性は抜群です。
電池式ですので、不意のバッテリー切れでも電池交換で直ぐに使用頂けます。

新品未使用品となります♪

電源:単3形乾電池
BLUETOOTH接続
color:SILVER
コードタイプ:ワイヤレス
スクロールタイプ:4−WAY
マウスタイプ:MOUSE
読み取り方式:レーザー式

#Apple
#APPLE

カラー···シルバー

商品の説明

 APPLE純正　Magic Mouse 新品未使用♪
Magic Mouse - ホワイト（Multi-Touch対応）

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