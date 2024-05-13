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値下げ済み　ゲーミングモニター ViewSonic XG2405-7 144Hz

ビューソニック

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商品の詳細

ドスパラにて購入後1年ほど動かす事もなく使用していました。

IPSの中でもかなりしっかりと色が出るモニターです。
過去に6台ほどIPSモニターを見てきましたがこのモニターが1番綺麗に見えました。

ViewSonicXG2405
性能
24インチ
1080pFHD
IPS
1ms
144Hz

FramelessIPSGamingMonitorwithFreeSyncPremiumEyeCareAdvancedErgonomicsModeHDMIandDPforEsports
ブランド：ViewSonic
モニタサイズ...22インチ～24インチ未満

傷もなく綺麗な商品です。
箱は別の商品の物ですが綺麗に梱包させていただきました。

商品の説明

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