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新品 31.5インチ 4K液晶モニター UHD対応ゲーミングPCモニター
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￥12086税込
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商品の詳細
商品説明
DEED4K/HDR対応31.5インチ液晶ディスプレイ
超高画質4Kパネル搭載で美しさをそのままに
【仕様】
パネルタイプ：TFT31.5インチVA液晶
画素ピッチ：0.181×0.181mm
表示領域：698.4×392.85mm
最大輝度：350cd/平方メートル
コントラスト：3000：1
アスペクト比：16：9
応答速度：4ms
視野角：水平178°垂直178°
表示色：1.073G(8bits)
最大表示解像度：3840×2160/60Hz
入出力端子：HDMI端子×2（HDMI1:2.0HDMI2:1.4）、DP端子1.2×1、ヘッドフォン端子×1、USB電源出力端子×1（最大0.5A)
スピーカー出力：2W+2W（ステレオ）
消費電力：最大60Wスタンバイ時0.5W
サイズ：スタンド含む：約725(Ｗ)×515(H)×219(D)mm6.8kgスタンド含まない：約725(Ｗ)×429(H)×56(D)mm5.9kg
商品の詳細は必ずメーカーサイトなどでご確認ください。
※記載に誤りがある可能性もありますので、メーカーホームページで必ずご確認ください。
新品未使用品。
商品の説明
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