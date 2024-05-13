DELL Win11 Office2021 i5第8世 Latitude3590 - ノートPC

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DELL Win11 Office2021 i5第8世 Latitude3590

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DELL Win11 Office2021 i5第8世 Latitude3590
DELL Win11 Office2021 i5第8世 Latitude3590
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商品の詳細

☆値引き交渉お断りしております☆

・最新のWindosw11＋マイクロソフトOffice2021インストール、認証済み
・大きい画面でビジネス快適

・キズ、スレ、塗装ハゲ、シール痕あり
・キーボードかすかなテカリあり
・背面ゴム足1つ欠品

■商品説明
CPU：Corei5-8250U
HDD：500Gb(SeagateST500LM034)
MEMORY：16GB(DDR4)
ディスプレイ：15.6インチ
解像度：1920x1080ドット

　無線LANあり：802.11ac
　有線LANあり：RJ-45
　Bluetoothあり：Bluetooth4.1
　Webカメラあり：
　その他コネクタ：USB3.1x1、TypeCx1、USB2,0x1、VGAコネクタ、HDMIポート、SDカードリーダー

サイズ：22.7mmx幅:380.0mmx奥行き:258.0mm
本体重量：約2.07kg

■付属品
アダプター
電源ケーブル

管理D802

商品の説明

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