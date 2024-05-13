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DELL Win11 Office2021 i5第8世 Latitude3590
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￥9250税込
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商品の詳細
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・最新のWindosw11＋マイクロソフトOffice2021インストール、認証済み
・大きい画面でビジネス快適
・キズ、スレ、塗装ハゲ、シール痕あり
・キーボードかすかなテカリあり
・背面ゴム足1つ欠品
■商品説明
CPU：Corei5-8250U
HDD：500Gb(SeagateST500LM034)
MEMORY：16GB(DDR4)
ディスプレイ：15.6インチ
解像度：1920x1080ドット
無線LANあり：802.11ac
有線LANあり：RJ-45
Bluetoothあり：Bluetooth4.1
Webカメラあり：
その他コネクタ：USB3.1x1、TypeCx1、USB2,0x1、VGAコネクタ、HDMIポート、SDカードリーダー
サイズ：22.7mmx幅:380.0mmx奥行き:258.0mm
本体重量：約2.07kg
■付属品
アダプター
電源ケーブル
管理D802
・最新のWindosw11＋マイクロソフトOffice2021インストール、認証済み
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・キズ、スレ、塗装ハゲ、シール痕あり
・キーボードかすかなテカリあり
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CPU：Corei5-8250U
HDD：500Gb(SeagateST500LM034)
MEMORY：16GB(DDR4)
ディスプレイ：15.6インチ
解像度：1920x1080ドット
無線LANあり：802.11ac
有線LANあり：RJ-45
Bluetoothあり：Bluetooth4.1
Webカメラあり：
その他コネクタ：USB3.1x1、TypeCx1、USB2,0x1、VGAコネクタ、HDMIポート、SDカードリーダー
サイズ：22.7mmx幅:380.0mmx奥行き:258.0mm
本体重量：約2.07kg
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電源ケーブル
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商品の説明
Dell 15.6型タッチパネルノートパソコン Latitude 3590/第8世代Core i5-8350U/DDR4 RAM:16GB/SSD:512GB/指紋認証/windows11 Pro/内蔵カメラ/10キー搭載PC/Windows11 Pro、KINGSOFT WPS ...
DELL Win11 Office2021 i5第8世 Latitude3590 - ノートPC
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