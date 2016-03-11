【10月末まで出品予定】MB169B+ モニター

商品の詳細

ASUSMB169B+



デスクトップモニターを購入したため出品致します。

大きな傷等はなく美品かと思いますが、

USED品のため細かな傷やスレ等はございます。



HDMI端子数(新):0

J−Moss対応有

LED種類_MON:エッジライトLED

RoHs規格有

USB有無種類:USB3.0

color:SILVER

アスペクト比_MON:16:9

パネル方式_MON:IPS

モニタワイドタイプ:ワイド

画素数クラス別(横):1920−3839

画素数クラス別(縦):1080−2159

画素数クラス別2(縦):1080−1199

画面サイズ・クラス別4:16インチ

画面サイズ・クラス別5:15.0−16.9インチ

解像度種類(新):1920X1080



#ASUS

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