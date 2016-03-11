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【10月末まで出品予定】MB169B+ モニター

Ssolid

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【10月末まで出品予定】MB169B+ モニター
【10月末まで出品予定】MB169B+ モニター
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商品の詳細

ASUSMB169B+

デスクトップモニターを購入したため出品致します。
大きな傷等はなく美品かと思いますが、
USED品のため細かな傷やスレ等はございます。

HDMI端子数(新):0
J−Moss対応有
LED種類_MON:エッジライトLED
RoHs規格有
USB有無種類:USB3.0
color:SILVER
アスペクト比_MON:16:9
パネル方式_MON:IPS
モニタワイドタイプ:ワイド
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画素数クラス別2(縦):1080−1199
画面サイズ・クラス別4:16インチ
画面サイズ・クラス別5:15.0−16.9インチ
解像度種類(新):1920X1080

#ASUS
#ASUS

商品の説明

【10月末まで出品予定】MB169B+ モニター
ASUS MB169B+ モバイルモニター モバイルディスプレイ 薄さ8mm・軽量800g、USBで簡単接続 15.6インチIPS フルHD USB3.0
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