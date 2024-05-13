出品停止！東芝/ dynabook U63H/8G/256G/ビジネス～第８世代

商品の詳細

◎使用感がありますが、個人的に欲しい1台です！



◎基本スペック申し分なく、動作良好です！！



◎第８世代は、一般的にWindows11にグレードアップしても、不具合は発生しない仕様だと言われています！



メーカ:DYNABOOK品名:dynabookU63H

OS:Windows10Pro64bit

CPU:Corei5-1.7GHz

プロセッサ:8350U第8世代

メモリ:8GB

ストレージ:256GB(SSD)

ドライブ:非搭載

グラフィック:IntelUHDGraphics620

ディスプレイ:13.3インチFHD(1920*1080)

インターフェース:USB3.1(C)*2,USB3.0*1,HDMI*1,microSD,顔認証

ネットワーク:10/100/1000LAN,無線LAN(ac/a/b/g/n),Bluetooth4.1

指紋認証:あり

WEBカメラ:あり

付属品:ACアダプター

Office:2019home＆business



◎商品状態（特記）



天板にやや傷、擦れが散見されます。（写真参照）



液晶は、目視レベルではおおむね良好です。



その他外装状態、薄い表皮スレ傷、小傷、テカリ等、全体的に使用感がありますが、おおむね良好です。



バッテリーの状態は写真を参照して下さい。

※使用可能時間に関しては使用状況、テスト状況によって異なる可能性がありますので保証対象外でお願いします



◎価格と品質のバランスは、良いと思っております！



◎使用感がありますが、基本スペックは抜群で用途によってはかなりのコストパフォーマンスです！！



#ラッシー



→その他出品物も見て頂ければ幸いです！！



★商品状態は、あくまで個人的主観であり、中古品ですので、細かな傷等お気になさる方はご購入をお控え下さい。



★プロフィールを必ずお読み頂けるよう、お願いいたします。



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