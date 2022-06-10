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thinkpad e14 gen2 i5 1135g7 32gb mx450

Ysolid

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thinkpad e14 gen2 i5 1135g7 32gb mx450
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商品の詳細

最終値下げ

売れなければ子供に使わせようとおもうので、突然出品取りやめることがあります。

クラムシェルにて1年半ほど使用
キーボード綺麗です。
バッテリーもほぼ劣化してないです。
cドライブ256gb
追加500gbのnvmeストレージ増設してあります。
軽いゲームであれば動作します。

箱無し、電源のみ付属
オフィスは希望があれば2021OfficeProfessionalPlusをインストールしてお渡し可能(発送までにお時間いただきます)

シリーズ···ThinkPad
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
OS···Windows11
メモリ···32GB～
SSD容量···128～255GB

SSD容量···512～999GB
CPU種類···Corei5
ゲーミング
画面サイズ···13～14.4インチ

商品の説明

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