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thinkpad e14 gen2 i5 1135g7 32gb mx450
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￥32369税込
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商品の詳細
最終値下げ
売れなければ子供に使わせようとおもうので、突然出品取りやめることがあります。
クラムシェルにて1年半ほど使用
キーボード綺麗です。
バッテリーもほぼ劣化してないです。
cドライブ256gb
追加500gbのnvmeストレージ増設してあります。
軽いゲームであれば動作します。
箱無し、電源のみ付属
オフィスは希望があれば2021OfficeProfessionalPlusをインストールしてお渡し可能(発送までにお時間いただきます)
シリーズ···ThinkPad
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
OS···Windows11
メモリ···32GB～
SSD容量···128～255GB
SSD容量···512～999GB
CPU種類···Corei5
ゲーミング
画面サイズ···13～14.4インチ
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クラムシェルにて1年半ほど使用
キーボード綺麗です。
バッテリーもほぼ劣化してないです。
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軽いゲームであれば動作します。
箱無し、電源のみ付属
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シリーズ···ThinkPad
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
OS···Windows11
メモリ···32GB～
SSD容量···128～255GB
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CPU種類···Corei5
ゲーミング
画面サイズ···13～14.4インチ
商品の説明
thinkpad e14 gen2 i5 1135g7 32gb mx450
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