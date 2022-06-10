thinkpad e14 gen2 i5 1135g7 32gb mx450

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商品の詳細

最終値下げ



売れなければ子供に使わせようとおもうので、突然出品取りやめることがあります。



クラムシェルにて1年半ほど使用

キーボード綺麗です。

バッテリーもほぼ劣化してないです。

cドライブ256gb

追加500gbのnvmeストレージ増設してあります。

軽いゲームであれば動作します。



箱無し、電源のみ付属

オフィスは希望があれば2021OfficeProfessionalPlusをインストールしてお渡し可能(発送までにお時間いただきます)



シリーズ···ThinkPad

画面サイズ···13～14.4インチ

CPU種類···Corei5

OS···Windows11

メモリ···32GB～

SSD容量···128～255GB



SSD容量···512～999GB

CPU種類···Corei5

ゲーミング

画面サイズ···13～14.4インチ