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Crucial SSD 1000GB MX500
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商品の詳細
保管時の小傷、汚れがありますが目立ちません。
全体的にきれいな印象です。
付属品について、ご購入前に必ず画像に目を通して現状をご確認ください。
包装箱に剥がれ、破れ、汚れがある場合があります。
レシート、購入証明ございません。
素人検品のため細かい部分や分解しないと点検できない部分は確認できていません。
完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。
以上をご了承の上の購入を願います。
フリマ売買のため、保証は適応外となります。
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商品の説明
Crucial SSD 1000GB MX500 内蔵2.5インチ 7mm MX500 (9.5mmスペーサー付属) 5年保証 【PlayStation4 動作確認済】 正規代理店保証品 CT1000MX500SSD1/JP
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