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Dell S2723HC モニター 新品未使用
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商品の詳細
DellS2723HCモニター 新品未使用
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商品の説明
Dell S2723HC 27インチ USB-Cモニター(3年間無輝点交換保証/フルHD/IPS/USB-C・HDMI/AMD FreeSync/縦横回転・高さ調整/スピーカー付)
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