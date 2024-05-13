Canon PIXUS BCI-7e 98K用純正カートリッジ他

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キヤノン

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商品の詳細

キャノンPIXUS用BCI7eカートリッジになります。
純正品は7e4色パック1箱、7eブラック2個、7eシアン2個、7eイエロー1個、98Kブラック2個です。
リサイクル品は、7eブラックが3個です。
更に純正？7eブラックが4個です。
宜しくお願いいたします。

尚、全て使用期限切れです。

発送は箱から取り出した状態で、発送いたしますので、宜しくお願いいたします。

#キヤノン
#Canon

種類...インク

商品の説明

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