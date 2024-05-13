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高性能ゲーミングPC
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￥38570税込
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商品の詳細
御覧いただきありがとうございます。
こちら自作パソコンになります。
8月にcpuクーラー以外は新品で作成しました。
VALORANTを主にやっていました。
apexow等も自分の環境では144張り付きで行えております。
これで300fps以上出てたのですが、都合により出品しました。
構成
●CPU：Ryzen75700x
●CPUクーラー：deepcool
簡易水冷
●GPU：ASRockRadeonRX6650XTSteelLegend
●メモリ：32GBDDR4［16GB×2］
●ストレージ：1TBNVMeM.2SSD
●マザーボード：ASRockB450MSteelLegend
●電源ユニット：750W80PLUSBRONZEセミモジュラー式
●ケース：DEEPCOOLMACUBE110
●OS：Windows10Home
※Windows11Homeへの無償アップグレード承ります。
グラボとマザーボードのシリーズを合わせてあるので見栄えはいいと思います！
質問等どうぞ！
CPU種類···Ryzen7
メモリ容量···32GB～64GB未満
SSD容量···1000GB～
こちら自作パソコンになります。
8月にcpuクーラー以外は新品で作成しました。
VALORANTを主にやっていました。
apexow等も自分の環境では144張り付きで行えております。
これで300fps以上出てたのですが、都合により出品しました。
構成
●CPU：Ryzen75700x
●CPUクーラー：deepcool
簡易水冷
●GPU：ASRockRadeonRX6650XTSteelLegend
●メモリ：32GBDDR4［16GB×2］
●ストレージ：1TBNVMeM.2SSD
●マザーボード：ASRockB450MSteelLegend
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商品の説明
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