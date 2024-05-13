高性能ゲーミングPC

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Dsolid

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商品の詳細

御覧いただきありがとうございます。
こちら自作パソコンになります。

8月にcpuクーラー以外は新品で作成しました。
VALORANTを主にやっていました。
apexow等も自分の環境では144張り付きで行えております。
これで300fps以上出てたのですが、都合により出品しました。
構成
●CPU：Ryzen75700x
●CPUクーラー：deepcool
簡易水冷
●GPU：ASRockRadeonRX6650XTSteelLegend
●メモリ：32GBDDR4［16GB×2］
●ストレージ：1TBNVMeM.2SSD
●マザーボード：ASRockB450MSteelLegend
●電源ユニット：750W80PLUSBRONZEセミモジュラー式
●ケース：DEEPCOOLMACUBE110
●OS：Windows10Home

※Windows11Homeへの無償アップグレード承ります。

グラボとマザーボードのシリーズを合わせてあるので見栄えはいいと思います！
質問等どうぞ！

CPU種類···Ryzen7

メモリ容量···32GB～64GB未満

SSD容量···1000GB～

商品の説明

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