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NEC Lavie 第8世代 Corei7 SSD240G Office2021
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￥20610税込
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商品の詳細
ご覧頂きありがとうございます。
NECLAVIENS700/KAW2018年夏モデルです。
予備機を出品することにしました。
使用開始時期は2019年1月。
小さい傷が少しありますが全体的に綺麗で、キーボードやタッチパッドの使用感はほぼありません。
あまり使わなかったので問題ないと思い細かい機能チェックはしておりません。予めご了承ください。
CPUは第8世代Corei7-8550U。
Windows11にアップデート済。
ストレージは新品のSSD240GBに換装済。
工場出荷時の元のストレージ、1TBのHDDもお付けします（取り外すまでWindows10の起動確認済）。
バッテリーは97％充電で稼働時間約4時間の表示。
【仕様】
Windows11Home64ビット
画面:15.6インチLED液晶
本体サイズ:378(w)×260(D)×22.9(H)mm
本体重量:2.2kg
CPU:intelCorei7-8550U
メモリ:8GB
ストレージ:240GBSSD(新品)
テンキー有り
無線LAN対応
ブルーレイディスク対応
USB3.0×2
USB3.0Type-C×1
HDMI端子
SDカードスロット
有線LANポート
【付属品】
純正ACアダプタ
純正ワイヤレスマウス
セットアップマニュアル
元箱
【おまけ】
純正HDD1TB（換装SSDの元箱に入ってます）
Office2021
元箱ごとプチプチ梱包材で保護し、匿名配送致します。
即購入可です。
中身の入れ替えによる返品トラブル防止のため、購入後の返品はご遠慮ください。
製品年式···2018
CPU種類···Corei7
OS···Windows11
メモリ···8～15GB
SSD容量···128～255GB
特徴···Office2021
画面サイズ···14.5～16.9インチ
NECLAVIENS700/KAW2018年夏モデルです。
予備機を出品することにしました。
使用開始時期は2019年1月。
小さい傷が少しありますが全体的に綺麗で、キーボードやタッチパッドの使用感はほぼありません。
あまり使わなかったので問題ないと思い細かい機能チェックはしておりません。予めご了承ください。
CPUは第8世代Corei7-8550U。
Windows11にアップデート済。
ストレージは新品のSSD240GBに換装済。
工場出荷時の元のストレージ、1TBのHDDもお付けします（取り外すまでWindows10の起動確認済）。
バッテリーは97％充電で稼働時間約4時間の表示。
【仕様】
Windows11Home64ビット
画面:15.6インチLED液晶
本体サイズ:378(w)×260(D)×22.9(H)mm
本体重量:2.2kg
CPU:intelCorei7-8550U
メモリ:8GB
ストレージ:240GBSSD(新品)
テンキー有り
無線LAN対応
ブルーレイディスク対応
USB3.0×2
USB3.0Type-C×1
HDMI端子
SDカードスロット
有線LANポート
【付属品】
純正ACアダプタ
純正ワイヤレスマウス
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元箱
【おまけ】
純正HDD1TB（換装SSDの元箱に入ってます）
Office2021
元箱ごとプチプチ梱包材で保護し、匿名配送致します。
即購入可です。
中身の入れ替えによる返品トラブル防止のため、購入後の返品はご遠慮ください。
製品年式···2018
CPU種類···Corei7
OS···Windows11
メモリ···8～15GB
SSD容量···128～255GB
特徴···Office2021
画面サイズ···14.5～16.9インチ
商品の説明
NEC Lavie 第8世代 Corei7 SSD240G Office2021
NEC Lavie 第8世代 Corei7 SSD240G Office2021
NEC Lavie 第8世代 Corei7 SSD240G Office2021
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