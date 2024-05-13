NEC Lavie 第8世代 Corei7 SSD240G Office2021

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。

NECLAVIENS700/KAW2018年夏モデルです。

予備機を出品することにしました。

使用開始時期は2019年1月。

小さい傷が少しありますが全体的に綺麗で、キーボードやタッチパッドの使用感はほぼありません。

あまり使わなかったので問題ないと思い細かい機能チェックはしておりません。予めご了承ください。



CPUは第8世代Corei7-8550U。

Windows11にアップデート済。

ストレージは新品のSSD240GBに換装済。

工場出荷時の元のストレージ、1TBのHDDもお付けします（取り外すまでWindows10の起動確認済）。

バッテリーは97％充電で稼働時間約4時間の表示。



【仕様】

Windows11Home64ビット

画面:15.6インチLED液晶

本体サイズ:378(w)×260(D)×22.9(H)mm

本体重量:2.2kg

CPU:intelCorei7-8550U

メモリ:8GB

ストレージ:240GBSSD(新品)

テンキー有り

無線LAN対応

ブルーレイディスク対応

USB3.0×2

USB3.0Type-C×1

HDMI端子

SDカードスロット

有線LANポート



【付属品】

純正ACアダプタ

純正ワイヤレスマウス

セットアップマニュアル

元箱



【おまけ】

純正HDD1TB（換装SSDの元箱に入ってます）

Office2021



元箱ごとプチプチ梱包材で保護し、匿名配送致します。



即購入可です。



中身の入れ替えによる返品トラブル防止のため、購入後の返品はご遠慮ください。



製品年式···2018

CPU種類···Corei7

OS···Windows11

メモリ···8～15GB

SSD容量···128～255GB

特徴···Office2021



画面サイズ···14.5～16.9インチ