値下げ！ディスプレイ ProLite XUB2493HS iiyama

商品の詳細

iiyama製ProLiteXUB2493HS

型式：XUB2493HS-B4_A



動作確認済です。

中古品になりますが、使用感の少ない美品です。



写真のものが全てです。



ペット・喫煙者おりません。





DisplayPort有

HDMI端子数(新):1

J−Moss対応有

LED種類_MON:エッジライトLED

RoHs規格有

color:BLACK

アスペクト比_MON:16:9

スピーカ(LOUDSPEAKERS):スピーカ内蔵

パネル方式_MON:IPS

プラグアンドプレイ有

ヘッドホン端子有

モニタワイドタイプ:ワイド

入力端子種類:D−sub

国際エネルギースタープログラム有

画素数クラス別(横):1920−3839

画素数クラス別(縦):1080−2159

画素数クラス別2(縦):1080−1199

画面サイズ・クラス別4:24インチ

画面サイズ・クラス別5:19.0インチ以上

解像度種類(新):1920X1080



#MCJ

#iiyama



モニタサイズ...24インチ～30インチ未満

表面処理...ノングレア(非光沢)

解像度（規格）...フルHD（1920x1080）





管理番号II845152