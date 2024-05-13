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値下げ！ディスプレイ ProLite XUB2493HS iiyama

イイヤマ

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値下げ！ディスプレイ ProLite XUB2493HS iiyama
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商品の詳細

iiyama製ProLiteXUB2493HS
型式：XUB2493HS-B4_A

動作確認済です。
中古品になりますが、使用感の少ない美品です。

写真のものが全てです。

ペット・喫煙者おりません。


DisplayPort有
HDMI端子数(新):1
J−Moss対応有
LED種類_MON:エッジライトLED
RoHs規格有
color:BLACK
アスペクト比_MON:16:9
スピーカ(LOUDSPEAKERS):スピーカ内蔵
パネル方式_MON:IPS
プラグアンドプレイ有
ヘッドホン端子有
モニタワイドタイプ:ワイド
入力端子種類:D−sub
国際エネルギースタープログラム有
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画素数クラス別2(縦):1080−1199
画面サイズ・クラス別4:24インチ
画面サイズ・クラス別5:19.0インチ以上
解像度種類(新):1920X1080

#MCJ
#iiyama

モニタサイズ...24インチ～30インチ未満
表面処理...ノングレア(非光沢)
解像度（規格）...フルHD（1920x1080）


管理番号II845152

商品の説明

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