【極美品　整備済】Canon New FD 24mm f2.8 MF 広角レンズ

商品の詳細

【極美品 整備済】CanonNewFDNFD24mmf2.8MF広角レンズ#951



説明

全体的な状態；極美品です。

シリアルナンバー；46817



外観;

外観は極めて美しいです。

通常使用による小さな擦り傷と最小限の使用形跡が見られます。

※写真をご確認ください。



光学;

-レンズ：

美しい状態。

霧はありません。

真菌はありません。

バルサムの分離はありません。

傷はありません。

大きなゴミはありません。

クリア。

撮影には問題ありません。

機能的。

正常に動作します。

すべての機能が動作します。

同梱品;

フロントレンズキャップ、リアレンズキャップ、レンズフィルター。

写真に写っているものが全てセット内容となります。

上記の状態は私個人の主観によるものです。

写真をよくご確認ください。

ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。



管理番号；951