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【極美品 整備済】Canon New FD 24mm f2.8 MF 広角レンズ
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-
￥8888税込
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商品の詳細
【極美品 整備済】CanonNewFDNFD24mmf2.8MF広角レンズ#951
説明
全体的な状態；極美品です。
シリアルナンバー；46817
外観;
外観は極めて美しいです。
通常使用による小さな擦り傷と最小限の使用形跡が見られます。
※写真をご確認ください。
光学;
-レンズ：
美しい状態。
霧はありません。
真菌はありません。
バルサムの分離はありません。
傷はありません。
大きなゴミはありません。
クリア。
撮影には問題ありません。
機能的。
正常に動作します。
すべての機能が動作します。
同梱品;
フロントレンズキャップ、リアレンズキャップ、レンズフィルター。
写真に写っているものが全てセット内容となります。
上記の状態は私個人の主観によるものです。
写真をよくご確認ください。
ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。
管理番号；951
説明
全体的な状態；極美品です。
シリアルナンバー；46817
外観;
外観は極めて美しいです。
通常使用による小さな擦り傷と最小限の使用形跡が見られます。
※写真をご確認ください。
光学;
-レンズ：
美しい状態。
霧はありません。
真菌はありません。
バルサムの分離はありません。
傷はありません。
大きなゴミはありません。
クリア。
撮影には問題ありません。
機能的。
正常に動作します。
すべての機能が動作します。
同梱品;
フロントレンズキャップ、リアレンズキャップ、レンズフィルター。
写真に写っているものが全てセット内容となります。
上記の状態は私個人の主観によるものです。
写真をよくご確認ください。
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商品の説明
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