  • ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
  • ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
  • ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
  • ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
  • ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
  • 当日発送
  • 送料無料

ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター

Esolid

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.9521件）07
販売価格 ：

2600税込

獲得ポイント ：
521ポイント

商品がカートに追加されました
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

レノボThinkVisionT2364tA23インチIPSモニター


■型番
レノボレノボThinkVisionT2364tA

■色
ブラック

■画面サイズ
FHD23インチ

■解像度
1920ｘ1080

■液晶パネル駆動方式
IPS

■入力端子
HDMIDPVGA


■商品状態
中古なりのキズや汚れがありますが、
動作には問題ございません。

■付属品
電源ケーブル
Q9

商品の説明

ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
レノボ、寝かせても使えるフォトフレームデザインのタッチ対応23型液晶 ...
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター - ノートPC
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター - ノートPC
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
レノボ、10点マルチタッチ対応の23型フルHD液晶 - 価格.com
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター - ノートPC
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
Lenovo ThinkVision T2364t ワイド液晶モニター - ディスプレイ
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター - ノートPC
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
早い者勝ち ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター ノートPC ...
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター - ノートPC
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
Amazon.co.jp：カスタマーレビュー: レノボ・ジャパン ThinkVision ...
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
【美品】Lenovo ThinkVision T2364t ワイド液晶モニター IPS広角パネル マルチタッチ 23インチ フルHD（1920x1080）D-Sub/HDMI/DisplayPort 動作品
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
今日の超目玉】 iiyama prolite XB2481HSU-B1 24インチモニター ...
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
Lenovo ThinkVision T2364t ワイド液晶モニター - ディスプレイ
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
愛用 マッスル☆ エイサー 21.5型ワイド液晶ディスプレイET221 Acer ...
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
Lenovo Thinkvision T2364tA FHD IPS touchscreen 23” monitor ...

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・ノートPCのデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ