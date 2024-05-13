- 当日発送
- 送料無料
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター
- 販売価格 ：
-
￥2600税込
- 獲得ポイント ：
- 521ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
レノボThinkVisionT2364tA23インチIPSモニター
■型番
レノボレノボThinkVisionT2364tA
■色
ブラック
■画面サイズ
FHD23インチ
■解像度
1920ｘ1080
■液晶パネル駆動方式
IPS
■入力端子
HDMIDPVGA
■商品状態
中古なりのキズや汚れがありますが、
動作には問題ございません。
■付属品
電源ケーブル
Q9
■型番
レノボレノボThinkVisionT2364tA
■色
ブラック
■画面サイズ
FHD23インチ
■解像度
1920ｘ1080
■液晶パネル駆動方式
IPS
■入力端子
HDMIDPVGA
■商品状態
中古なりのキズや汚れがありますが、
動作には問題ございません。
■付属品
電源ケーブル
Q9
商品の説明
レノボ、寝かせても使えるフォトフレームデザインのタッチ対応23型液晶 ...
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター - ノートPC
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター - ノートPC
レノボ、10点マルチタッチ対応の23型フルHD液晶 - 価格.com
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター - ノートPC
Lenovo ThinkVision T2364t ワイド液晶モニター - ディスプレイ
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター - ノートPC
早い者勝ち ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター ノートPC ...
ThinkVision T2364tA Touch Wide モニター - ノートPC
【美品】Lenovo ThinkVision T2364t ワイド液晶モニター IPS広角パネル マルチタッチ 23インチ フルHD（1920x1080）D-Sub/HDMI/DisplayPort 動作品
今日の超目玉】 iiyama prolite XB2481HSU-B1 24インチモニター ...
Lenovo ThinkVision T2364t ワイド液晶モニター - ディスプレイ
愛用 マッスル☆ エイサー 21.5型ワイド液晶ディスプレイET221 Acer ...
Lenovo Thinkvision T2364tA FHD IPS touchscreen 23” monitor ...