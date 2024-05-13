  • 新品　20点セット静音 ワイヤレスマウス DPI 1600高精度トラッキング無線
新品　20点セット静音 ワイヤレスマウス DPI 1600高精度トラッキング無線
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新品　20点セット静音 ワイヤレスマウス DPI 1600高精度トラッキング無線

Tsolid

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新品　20点セット静音 ワイヤレスマウス DPI 1600高精度トラッキング無線
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商品の詳細

他社PCでもOK｜静音ワイヤレスマウスDPI1600高精度トラッキングブラック無線マウスおすすめぱそこんパソコン正規品パソコンアクセサリかわいい可愛いMacWindowsPCLaptopMacbookなど多機種対応HP280

新品HP280SilentWirelessMouse

★DPIとは、マウスの動きの細かさを表した数字です。

★DPIの数字が大きいほど、マウスの細かい動きが行なえます。

★★★左右クリック音を最大90%削減★★★
静音がおすすめ！

・モデル：HP280静音ワイヤレスマウス
・接続方式：2.4GHzワイヤレス接続に対応
・電源方式：使用電池：単3乾電池×1本（付属）
・バッテリ駆動時間：-
・サイズ（幅×奥行き×高さ）：約110mmx約71mmx約40mm
・質量：約90g
・カラー：ブラック
・対応OS（2.4GHzワイヤレス接続）：Windows7以降,MacOSX10.10以降
・同梱品：USB-Aレシーバー×1（接続用USBドングル）、セットアップポスターなど
・保証：1年

商品の説明

新品　20点セット静音 ワイヤレスマウス DPI 1600高精度トラッキング無線
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