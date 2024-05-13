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新品 20点セット静音 ワイヤレスマウス DPI 1600高精度トラッキング無線
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商品の詳細
新品HP280SilentWirelessMouse
★DPIとは、マウスの動きの細かさを表した数字です。
★DPIの数字が大きいほど、マウスの細かい動きが行なえます。
★★★左右クリック音を最大90%削減★★★
静音がおすすめ！
・モデル：HP280静音ワイヤレスマウス
・接続方式：2.4GHzワイヤレス接続に対応
・電源方式：使用電池：単3乾電池×1本（付属）
・バッテリ駆動時間：-
・サイズ（幅×奥行き×高さ）：約110mmx約71mmx約40mm
・質量：約90g
・カラー：ブラック
・対応OS（2.4GHzワイヤレス接続）：Windows7以降,MacOSX10.10以降
・同梱品：USB-Aレシーバー×1（接続用USBドングル）、セットアップポスターなど
・保証：1年
商品の説明
新品 20点セット静音 ワイヤレスマウス DPI 1600高精度トラッキング ...
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