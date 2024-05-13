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【ジャンク】GALLERIA UL7C-R36 ゲーミングノートPC

ガレリア

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21450税込

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【ジャンク】GALLERIA UL7C-R36 ゲーミングノートPC
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

【ジャンク理由】
・液晶画面が映らない
　※外部モニターに繋げば問題なく動きます
　※顔認証は機能するためカメラは正常かと思います
・ケーブル被覆に一部亀裂(写真参照)

【仕様】
CPU：Corei7-11800H
GPU：GeForceRTX3060LaptopGPU6GB
メインメモリ：16GB
ストレージ：500GBSSD
ディスプレイ：FHD(1920×1080)15.6型240Hz
OS：Windows10Home
価格(購入時)：約18万円

【用途・期間】
フォートナイト用に約1年半前に購入

【その他】
・箱あり
・初期化してお送りします

商品の説明

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