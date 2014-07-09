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Apple MacBook Air 13インチ(M1)
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￥28424税込
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商品の詳細
・8コアCPU,7GPU,16コアNeuralEngineを搭載したM1チップ
・8GBユニファイドメモリ
・256GBSSD
・シルバー
・TrueTone搭載Retinaディスプレイ
・Thunderbolt/USB4ポート×2
・TouchID搭載バックライトキーボード(JIS)
・バッテリー最大容量82%
同梱物
・Anker511Charger(Nano3,30W)
・AppleUSB-C充電ケーブル(2m)
AppleStore認定整備済製品で購入しました
約1年半使用しました
本体上部に3mm程度の傷があります
商品の説明
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