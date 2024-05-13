○NEC lavie LL750/M i7-4700MQ HDD1TB#2238 - ノートPC

商品の詳細

購入前にコメントください。

在庫を確認後に販売いたします。

また、内容を良くご確認の上ご購入下さい。



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■動作状態■

○通電の確認できました

○その他は動作未確認になります。

○CPU:i7-4700MQ

○メモリ：8GB

○HDD：1TB

○OS:Windows10Home

○タッチパネル反応良好

○シール跡あり

○バッテリー：消耗品のため、保証は出来かねます。



■商品状態■

中古品ですので、使用に伴った擦り傷や汚れなどはあります。

写真で確認してください。



■付属品■

○本体のみ

電源コード付属しません。