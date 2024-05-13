○NEC lavie LL750/M i7-4700MQ HDD1TB#2238 - ノートPC

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○NEC lavie LL750/M i7-4700MQ HDD1TB#2238
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また、内容を良くご確認の上ご購入下さい。
パスワード0000
■動作状態■
○通電の確認できました
○その他は動作未確認になります。
○CPU:i7-4700MQ
○メモリ：8GB
○HDD：1TB
○OS:Windows10Home
○タッチパネル反応良好
○シール跡あり
○バッテリー：消耗品のため、保証は出来かねます。
■商品状態■
中古品ですので、使用に伴った擦り傷や汚れなどはあります。
写真で確認してください。
■付属品■
○本体のみ
電源コード付属しません。
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○CPU:i7-4700MQ
○メモリ：8GB
○HDD：1TB
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商品の説明
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