○NEC lavie LL750/M i7-4700MQ HDD1TB#2238 - ノートPC

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■動作状態■
○通電の確認できました
○その他は動作未確認になります。
○CPU:i7-4700MQ
○メモリ：8GB
○HDD：1TB
○OS:Windows10Home
○タッチパネル反応良好
○シール跡あり
○バッテリー：消耗品のため、保証は出来かねます。

■商品状態■
中古品ですので、使用に伴った擦り傷や汚れなどはあります。
写真で確認してください。

■付属品■
○本体のみ
電源コード付属しません。

商品の説明

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