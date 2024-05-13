ジャンク品　NEC PG-NS700DAW (Core i7　第6世代)＊値下げ

商品の詳細

・ジャンク品（●Thisisjunkitem.）

・ノークレーム・ノーリターン記載のある商品

・付属品なし(電池は付属しています。)



通電不可及び起動不可になります。

使用に伴うキズ、スレ、汚れ等あります。

販売に当たり、付属のHDDは自社にて消去ソフトを使用し、全てデータ消去処理を行っております。



ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。