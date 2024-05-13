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管43 直ぐに使える カメラ Office ノートパソコン

ソニー

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.5319件）07
販売価格 ：

2880税込

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管43 直ぐに使える カメラ Office ノートパソコン
管43 直ぐに使える カメラ Office ノートパソコン
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

メーカー
ソニー
仕様
CPU：Intel Corei3-4030U
OS：Windows11
ストレージ：HDD500GB
メモリー：4GB
光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
モニター：15.5型ワイド

付属品
ACアダプタ、電源コード

動作確認事項
カメラOK
キーボードOK
タッチパッドOK
Wi-Fi接続OK
USB認識OK
DVD読込みOK
SD認識OK

OSは最新のWinsows11を導入済み
セキュリティ対策も最新です
メモリも大容量4GBで動作も快適です大容量500GBあれば保存に困りません

インストール済みソフト
MicrosoftOffice2021
Excel、Word、PowerPoint等
iTunes
line
zoom
DVD再生アプリ

基本的な動作確認はしております
特殊な操作等の確認は出来ませんのでご了承お願い致します

その他の、出展品
#tottotottotノートパソコン

確認事項が有ればご連絡お願い致します。可能な範囲で対応致します
発送後に、お問い合わせ頂いても確認が出来ません(難しい確認事は出来ません)

パソコンに搭載の光学ドライブ(DVD、Blu-ray)はレンタルDVD等はコピープロテクトの関係で、すべてのDVDを再生できない、読み込みに時間が掛かる場合が有ります

中古ですので、擦り傷はどのパソコンでもあるかと思います。気になる方は、新品をご購入が良いかと思います


#カメラ
#ノートパソコン
#中古パソコン
#Office
#初心者でも使える


画面サイズ...14.5～16.9インチ

CPU種類...Corei3
OS...Windows11
メモリ...4～7GB
HDD容量...500～749GB
特徴...Office2021

商品の説明

0.9kg超薄軽量11.6インチ メモリ8GB Windows10搭載ノートPC (HDD容量(64GB), ホワイト)
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