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管43 直ぐに使える カメラ Office ノートパソコン
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￥2880税込
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商品の詳細
メーカー
ソニー
仕様
CPU：Intel Corei3-4030U
OS：Windows11
ストレージ：HDD500GB
メモリー：4GB
光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
モニター：15.5型ワイド
付属品
ACアダプタ、電源コード
動作確認事項
カメラOK
キーボードOK
タッチパッドOK
Wi-Fi接続OK
USB認識OK
DVD読込みOK
SD認識OK
OSは最新のWinsows11を導入済み
セキュリティ対策も最新です
メモリも大容量4GBで動作も快適です大容量500GBあれば保存に困りません
インストール済みソフト
MicrosoftOffice2021
Excel、Word、PowerPoint等
iTunes
line
zoom
DVD再生アプリ
基本的な動作確認はしております
特殊な操作等の確認は出来ませんのでご了承お願い致します
その他の、出展品
#tottotottotノートパソコン
確認事項が有ればご連絡お願い致します。可能な範囲で対応致します
発送後に、お問い合わせ頂いても確認が出来ません(難しい確認事は出来ません)
パソコンに搭載の光学ドライブ(DVD、Blu-ray)はレンタルDVD等はコピープロテクトの関係で、すべてのDVDを再生できない、読み込みに時間が掛かる場合が有ります
中古ですので、擦り傷はどのパソコンでもあるかと思います。気になる方は、新品をご購入が良いかと思います
#カメラ
#ノートパソコン
#中古パソコン
#Office
#初心者でも使える
画面サイズ...14.5～16.9インチ
CPU種類...Corei3
OS...Windows11
メモリ...4～7GB
HDD容量...500～749GB
特徴...Office2021
ソニー
仕様
CPU：Intel Corei3-4030U
OS：Windows11
ストレージ：HDD500GB
メモリー：4GB
光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
モニター：15.5型ワイド
付属品
ACアダプタ、電源コード
動作確認事項
カメラOK
キーボードOK
タッチパッドOK
Wi-Fi接続OK
USB認識OK
DVD読込みOK
SD認識OK
OSは最新のWinsows11を導入済み
セキュリティ対策も最新です
メモリも大容量4GBで動作も快適です大容量500GBあれば保存に困りません
インストール済みソフト
MicrosoftOffice2021
Excel、Word、PowerPoint等
iTunes
line
zoom
DVD再生アプリ
基本的な動作確認はしております
特殊な操作等の確認は出来ませんのでご了承お願い致します
その他の、出展品
#tottotottotノートパソコン
確認事項が有ればご連絡お願い致します。可能な範囲で対応致します
発送後に、お問い合わせ頂いても確認が出来ません(難しい確認事は出来ません)
パソコンに搭載の光学ドライブ(DVD、Blu-ray)はレンタルDVD等はコピープロテクトの関係で、すべてのDVDを再生できない、読み込みに時間が掛かる場合が有ります
中古ですので、擦り傷はどのパソコンでもあるかと思います。気になる方は、新品をご購入が良いかと思います
#カメラ
#ノートパソコン
#中古パソコン
#Office
#初心者でも使える
画面サイズ...14.5～16.9インチ
CPU種類...Corei3
OS...Windows11
メモリ...4～7GB
HDD容量...500～749GB
特徴...Office2021
商品の説明
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