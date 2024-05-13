管43 直ぐに使える カメラ Office ノートパソコン

商品の詳細

メーカー

ソニー

仕様

CPU：Intel Corei3-4030U

OS：Windows11

ストレージ：HDD500GB

メモリー：4GB

光学ドライブ：DVDスーパーマルチ

モニター：15.5型ワイド



付属品

ACアダプタ、電源コード



動作確認事項

カメラOK

キーボードOK

タッチパッドOK

Wi-Fi接続OK

USB認識OK

DVD読込みOK

SD認識OK



OSは最新のWinsows11を導入済み

セキュリティ対策も最新です

メモリも大容量4GBで動作も快適です大容量500GBあれば保存に困りません



インストール済みソフト

MicrosoftOffice2021

Excel、Word、PowerPoint等

iTunes

line

zoom

DVD再生アプリ



基本的な動作確認はしております

特殊な操作等の確認は出来ませんのでご了承お願い致します



その他の、出展品

#tottotottotノートパソコン



確認事項が有ればご連絡お願い致します。可能な範囲で対応致します

発送後に、お問い合わせ頂いても確認が出来ません(難しい確認事は出来ません)



パソコンに搭載の光学ドライブ(DVD、Blu-ray)はレンタルDVD等はコピープロテクトの関係で、すべてのDVDを再生できない、読み込みに時間が掛かる場合が有ります



中古ですので、擦り傷はどのパソコンでもあるかと思います。気になる方は、新品をご購入が良いかと思います





#カメラ

#ノートパソコン

#中古パソコン

#Office

#初心者でも使える





画面サイズ...14.5～16.9インチ



CPU種類...Corei3

OS...Windows11

メモリ...4～7GB

HDD容量...500～749GB

特徴...Office2021