新型Windows11 ノートPC Bluetooth Webカメラ マウス付き

商品の詳細

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こちらの商品は電源を押したらすぐにご利用できます！



面倒なWindowsUpdateや初期化も完了済！



専門のプロがメンテナンス＆クリーニングを徹底的に行っています！



MicrosoftOfficeOnlineとLibreOffice入りでWord,Excel,PowerPointが利用できます！

文章作成、表計算、プレゼン資料作成が可能です！



Webカメラ、マイク内蔵でリモートワークに対応しています！



データ保存も安心の大容量ハードディスクを搭載！



Bluetoothも使用でき、CDやDVDも焼ける優秀機です♪



便利なソフトが多数インストール済みです！



パソコン初心者様でも迷わずすぐにやりたい事が出来ます！



☆インストール済みソフト☆

◇高速インターネットブラウザ◇

【GoogleChrome】

◇オフィスソフト◇

【MicrosoftOfficeOnline】

【LibreOffice】

◇CD音楽再生,編集ソフト◇

【iTunes】

◇SNSソフト◇

【LINE】

◇ウイルス対策ソフト◇

【WindowsDefender】

◇DVD再生ソフト◇

【VLCMediaPlayer】

◇CD,DVD焼きソフト◇

【Imgburn】

◇リモートワークソフト◇

【Zoom】



◇型番＆スペック◇

・型番：LenovoE51-80

・OS：Windows1164bit

・液晶︰15.6型ワイド解像度1366×768

・CPU：Celeron3855U1.6GHz

・メモリ：4GB

・HDD：320GB

・光学ドライブ：DVDスーパーマルチ

・有線、WiFi無線LAN：あり

・Webカメラ、マイク

・USB3.0x2

・USB2.0x1

・Bluetooth

・HDMIポート

・SDカードスロット

・バッテリー充電○(残り約3時間と表示)

・サイズ：横幅38cm、奥行き26.2cm

・付属品︰ACアダプター



＊外見＊

天板に薄いスレがありますが、動作に不具合はございません。



バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。



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