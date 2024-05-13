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新型Windows11 ノートPC Bluetooth Webカメラ マウス付き
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￥5200税込
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商品の詳細
＊ご覧いただきありがとうございます＊
お手数ですがコメントご購入の前に一度プロフィールをご覧ください。
こちらの商品は電源を押したらすぐにご利用できます！
面倒なWindowsUpdateや初期化も完了済！
専門のプロがメンテナンス＆クリーニングを徹底的に行っています！
MicrosoftOfficeOnlineとLibreOffice入りでWord,Excel,PowerPointが利用できます！
文章作成、表計算、プレゼン資料作成が可能です！
Webカメラ、マイク内蔵でリモートワークに対応しています！
データ保存も安心の大容量ハードディスクを搭載！
Bluetoothも使用でき、CDやDVDも焼ける優秀機です♪
便利なソフトが多数インストール済みです！
パソコン初心者様でも迷わずすぐにやりたい事が出来ます！
☆インストール済みソフト☆
◇高速インターネットブラウザ◇
【GoogleChrome】
◇オフィスソフト◇
【MicrosoftOfficeOnline】
【LibreOffice】
◇CD音楽再生,編集ソフト◇
【iTunes】
◇SNSソフト◇
【LINE】
◇ウイルス対策ソフト◇
【WindowsDefender】
◇DVD再生ソフト◇
【VLCMediaPlayer】
◇CD,DVD焼きソフト◇
【Imgburn】
◇リモートワークソフト◇
【Zoom】
◇型番＆スペック◇
・型番：LenovoE51-80
・OS：Windows1164bit
・液晶︰15.6型ワイド解像度1366×768
・CPU：Celeron3855U1.6GHz
・メモリ：4GB
・HDD：320GB
・光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
・有線、WiFi無線LAN：あり
・Webカメラ、マイク
・USB3.0x2
・USB2.0x1
・Bluetooth
・HDMIポート
・SDカードスロット
・バッテリー充電○(残り約3時間と表示)
・サイズ：横幅38cm、奥行き26.2cm
・付属品︰ACアダプター
＊外見＊
天板に薄いスレがありますが、動作に不具合はございません。
バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。
他にもお買い得なノートパソコン出品中！ぜひご覧下さい！#SDGsパソコンショップ
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面倒なWindowsUpdateや初期化も完了済！
専門のプロがメンテナンス＆クリーニングを徹底的に行っています！
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文章作成、表計算、プレゼン資料作成が可能です！
Webカメラ、マイク内蔵でリモートワークに対応しています！
データ保存も安心の大容量ハードディスクを搭載！
Bluetoothも使用でき、CDやDVDも焼ける優秀機です♪
便利なソフトが多数インストール済みです！
パソコン初心者様でも迷わずすぐにやりたい事が出来ます！
☆インストール済みソフト☆
◇高速インターネットブラウザ◇
【GoogleChrome】
◇オフィスソフト◇
【MicrosoftOfficeOnline】
【LibreOffice】
◇CD音楽再生,編集ソフト◇
【iTunes】
◇SNSソフト◇
【LINE】
◇ウイルス対策ソフト◇
【WindowsDefender】
◇DVD再生ソフト◇
【VLCMediaPlayer】
◇CD,DVD焼きソフト◇
【Imgburn】
◇リモートワークソフト◇
【Zoom】
◇型番＆スペック◇
・型番：LenovoE51-80
・OS：Windows1164bit
・液晶︰15.6型ワイド解像度1366×768
・CPU：Celeron3855U1.6GHz
・メモリ：4GB
・HDD：320GB
・光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
・有線、WiFi無線LAN：あり
・Webカメラ、マイク
・USB3.0x2
・USB2.0x1
・Bluetooth
・HDMIポート
・SDカードスロット
・バッテリー充電○(残り約3時間と表示)
・サイズ：横幅38cm、奥行き26.2cm
・付属品︰ACアダプター
＊外見＊
天板に薄いスレがありますが、動作に不具合はございません。
バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。
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商品の説明
新型Windows11 ノートPC Bluetooth Webカメラ マウス付き-eastgate.mk
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