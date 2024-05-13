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skynew K5 i5-8265u windows11pro

Msolid

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skynew K5 i5-8265u windows11pro
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商品の詳細

CPU種類...Corei58265u
メモリ容量...8GB
OS...Windows11Pro
SSD容量...128GB
メーカー:skynew
型番:K5

windows11要件が通るミニPCです。
背面のライセンスシールでwindows10proがクリーンインストールができ、windows11proへアップデートできます。
ACアダプタは普通に使えますが東芝ノートPC用の互換品です。

サブPCとして使っていましたが使わなくなったので出品しています。
中古で買って整備したもので、外装にキズ多数があります。
VESAマウンターと2.5インチHDD用のケーブルがないです。
写真3枚目にマウスのレシーバーが刺さっていますが付属しません。

商品の説明

Skynew ミニPC Intel Core i5-8265U / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro デュアルディスプレイ 4K対応 小型PC 高性能ミニPC ミニパソコン PXEブート WOL RTC 【型番：K5】
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Skynew ミニPC インテル Core i5-8265U / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro デュアルディスプレイ 4K対応 小型PC 高性能ミニPC ミニパソコン PXEブート WOL RTC K5 【メーカー保証 1年】
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Skynew ミニPC Intel Core i5-8265U / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro デュアルディスプレイ 4K対応 小型PC 高性能ミニPC ミニパソコン PXEブート WOL RTC 【型番：K5】
Skynew Intel Core i5-8265U / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro Dual Display 4K Compatible Small PC High Performance Mini PC Mini PC PXE Boot WOL RTC K5
Skynew Intel Core i5-8265U / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro Dual Display 4K Compatible Small PC High Performance Mini PC Mini PC PXE Boot WOL RTC K5
Skynew Intel Core i5-8265U / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro Dual Display 4K Compatible Small PC High Performance Mini PC Mini PC PXE Boot WOL RTC K5
Skynew Intel Core i5-8265U / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro Dual Display 4K Compatible Small PC High Performance Mini PC Mini PC PXE Boot WOL RTC K5
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Skynew ミニPC K5
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Skynew Intel Core i5-8265U / 8GB / 256GB / Windows 11 Pro Dual Display 4K Compatible Small PC High Performance Mini PC Mini PC PXE Boot WOL RTC K5
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skynew 小型PC K6
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Skynew ミニパソコン 小型PC 高性能ミニPC Intel Core i5-8265U/8GB/256GB 品番K5　1台
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Skynew ミニPC K5
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