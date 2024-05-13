skynew K5 i5-8265u windows11pro

商品の詳細

CPU種類...Corei58265u

メモリ容量...8GB

OS...Windows11Pro

SSD容量...128GB

メーカー:skynew

型番:K5



windows11要件が通るミニPCです。

背面のライセンスシールでwindows10proがクリーンインストールができ、windows11proへアップデートできます。

ACアダプタは普通に使えますが東芝ノートPC用の互換品です。



サブPCとして使っていましたが使わなくなったので出品しています。

中古で買って整備したもので、外装にキズ多数があります。

VESAマウンターと2.5インチHDD用のケーブルがないです。

写真3枚目にマウスのレシーバーが刺さっていますが付属しません。