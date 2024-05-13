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富士通 PRIMERGY TX1320 M2

富士通

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富士通 PRIMERGY TX1320 M2
富士通 PRIMERGY TX1320 M2
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商品の詳細

メーカー:富士通
型名:PRIMERGYTX1320M2
※PYT1322T2S
基本スペック
OS：Windows11Pro64Bit
CPU：XeonE3-1220v53GHz(4コアCPU搭載)
メモリ：32GB
HDD：4TB(1TB×4)(SAS2.5インチ)
ドライブ:DVDドライブ
モニター：なし
USB3.0
VGA:NVIDIAGT4301GB

通信機能：無線なし、有線1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
付属品：電源コード、ディスプレイケーブルD-sub15pin、USBオーディオボックスUSB-80、オーディオケーブル、USB無線LAN子機

商品の説明

富士通 PRIMERGY TX1320 M2
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