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富士通 PRIMERGY TX1320 M2
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￥14052税込
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商品の詳細
メーカー:富士通
型名:PRIMERGYTX1320M2
※PYT1322T2S
基本スペック
OS：Windows11Pro64Bit
CPU：XeonE3-1220v53GHz(4コアCPU搭載)
メモリ：32GB
HDD：4TB(1TB×4)(SAS2.5インチ)
ドライブ:DVDドライブ
モニター：なし
USB3.0
VGA:NVIDIAGT4301GB
通信機能：無線なし、有線1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
付属品：電源コード、ディスプレイケーブルD-sub15pin、USBオーディオボックスUSB-80、オーディオケーブル、USB無線LAN子機
型名:PRIMERGYTX1320M2
※PYT1322T2S
基本スペック
OS：Windows11Pro64Bit
CPU：XeonE3-1220v53GHz(4コアCPU搭載)
メモリ：32GB
HDD：4TB(1TB×4)(SAS2.5インチ)
ドライブ:DVDドライブ
モニター：なし
USB3.0
VGA:NVIDIAGT4301GB
通信機能：無線なし、有線1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
付属品：電源コード、ディスプレイケーブルD-sub15pin、USBオーディオボックスUSB-80、オーディオケーブル、USB無線LAN子機
商品の説明
PCサーバ PRIMERGY TX1320 M2 : 富士通
[email protected] – TX1320 M2が来たよー
富士通 PRIMERGY TX1320 M2 Xeon E3-1220 v5 3GHz 8GB 300GBx2台(SAS2.5インチ/12Gbps/RAID1構成) DVD-ROM PRAID CP400i 小難あり 【中古】【20220104】-TCE Direct本店
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