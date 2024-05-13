片手キーボード コンバーター セット フォートナイト用キーボード

商品の詳細

初心者ゲーミング用セット



キーボード

マウス

コンバーター

一緒に付いていた線(袋入り)



のセットになります。

画像の物が全てになります。

キーボードは設定すればレインボーにも光ります。



1度繋げて動作確認しましたが結局使わず、コントローラーなので綺麗なうちにどなたかにお譲りします。



説明書保証書専用箱ありません。





ゲーミングゲーム



種類···その他