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ASUS Chromebook C523NA-EJ0130

エイスース

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ASUS Chromebook C523NA-EJ0130
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商品の詳細

ASUSChromebookC523NA-EJ0130
初期化済です。

起動が速くてストレスフリーでした。
バッテリーが約7〜8時間もち薄型で軽く、持ち運びも便利です。

メモリ8GBとメモリにも余裕があります

金欠になりましたので出品させていただきます！

#ASUS　chrombook　クロームブック

商品の説明

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