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ASUS Chromebook C523NA-EJ0130
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商品の詳細
ASUSChromebookC523NA-EJ0130
初期化済です。
起動が速くてストレスフリーでした。
バッテリーが約7〜8時間もち薄型で軽く、持ち運びも便利です。
メモリ8GBとメモリにも余裕があります
金欠になりましたので出品させていただきます！
#ASUS chrombook クロームブック
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バッテリーが約7〜8時間もち薄型で軽く、持ち運びも便利です。
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商品の説明
Chromebook ASUS ノートパソコン 15.6型フルHD液晶 英語キーボード C523NA シルバー グーグル Google
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