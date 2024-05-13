ダイナブックCore i5-1135g7/8G/SSD256G/13.3フルHD

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ダイナブック

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商品の詳細

DYNABOOKdynabookS73/HS
A6SBHSF8D611

【スペック】
OS：Windows10Pro64ビット
CPU：第11世代インテルCorei5-1135G7プロセッサー
(8MBキャッシュ,最大4.2GHzまで可能)
ディスプレイ：13.3型FHD高輝度・高色純度・広視野角(IGZO・ノングレア)（1920x1080）
メインメモリー：約8GB
256GBSSD(PCIe対応）
ドライブ：非搭載
IntelUHDGrphics

Wi-Fi6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n
Bluetooth(Ver5.1)
USB3.1・HDMI端子
USB-C
webカメラ・SDカードスロットル

付属品はACのみ。
中古品ですので汚れ・傷などあります。
液晶に傷・明るさムラあり
当方もこの状態で購入です。
簡単な動作確認のみOKです。

・神経質な方の入札はご遠慮お願いします。
・値引き・即決・交換は致しませんのでご了承ください。

2306-25
画面サイズ...13～14.4インチ

CPU種類...Corei5
メモリ...8～15GB
SSD容量...256～511GB

商品の説明

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Dynabook dynabook GZ/HP 13.3型フルHD Core i5 1135G7 256GB_SSD ...

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【アウトレット品】dynabook S73/FS ノートPC [13.3型フルHD /intel Core i5 /SSD：256GB /メモリ：8GB] 【生産完了品】

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ノートパソコン 13.3型 フルHD 中古 東芝 dynabook R63/M Core i5 8250U M.2SSD256G メモリ8GB Webカメラ Wi-Fi Bluetooth Windows11

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13.3型 中古ノートパソコン 東芝 dynabook R63/B Core i5 6300U Webカメラ M.2SSD256G メモリ8GB Wi-Fi Bluetooth Windows10

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Dynabook dynabook AZ/HUG W6AZHU5BAG 16.1型フルHD Core i5 1135G7 ...

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【良品】Windows11セットアップ済み dynabook G83/HS (現品撮影) メモリ8GB NVMe SSD256GB コアi5-1135G7(2.40GHz)搭載 WEBカメラ Bluetooth 無線LAN WPS Office付き FHD液晶13.3型 Windows11-Pro ...

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フルHD 薄型・軽量 Windows11 東芝 dynabook R63/J Core i5 8250U M.2SSD256G メモリ8GB Webカメラ Wi-Fi Bluetooth

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13.3型 中古ノートパソコン 東芝 dynabook R63/B Core i5 6300U Webカメラ M.2SSD256G メモリ8GB Wi-Fi Bluetooth Windows10

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13.3型 中古ノートパソコン 東芝 dynabook R63/B Core i5 6300U Webカメラ M.2SSD256G メモリ8GB Wi-Fi Bluetooth Windows10

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13.3型 中古ノートパソコン 東芝 dynabook R63/B Core i5 6300U Webカメラ M.2SSD256G メモリ8GB Wi-Fi Bluetooth Windows10

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