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ダイナブックCore i5-1135g7/8G/SSD256G/13.3フルHD
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商品の詳細
A6SBHSF8D611
【スペック】
OS：Windows10Pro64ビット
CPU：第11世代インテルCorei5-1135G7プロセッサー
(8MBキャッシュ,最大4.2GHzまで可能)
ディスプレイ：13.3型FHD高輝度・高色純度・広視野角(IGZO・ノングレア)（1920x1080）
メインメモリー：約8GB
256GBSSD(PCIe対応）
ドライブ：非搭載
IntelUHDGrphics
Wi-Fi6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n
Bluetooth(Ver5.1)
USB3.1・HDMI端子
USB-C
webカメラ・SDカードスロットル
付属品はACのみ。
中古品ですので汚れ・傷などあります。
液晶に傷・明るさムラあり
当方もこの状態で購入です。
簡単な動作確認のみOKです。
・神経質な方の入札はご遠慮お願いします。
・値引き・即決・交換は致しませんのでご了承ください。
2306-25
画面サイズ...13～14.4インチ
CPU種類...Corei5
メモリ...8～15GB
SSD容量...256～511GB
商品の説明
dynabook - ダイナブックCore i5-1135g7/8G/SSD256G/13.3フルHDの通販 ...
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