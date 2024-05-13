ダイナブックCore i5-1135g7/8G/SSD256G/13.3フルHD

商品の詳細

DYNABOOKdynabookS73/HS

A6SBHSF8D611



【スペック】

OS：Windows10Pro64ビット

CPU：第11世代インテルCorei5-1135G7プロセッサー

(8MBキャッシュ,最大4.2GHzまで可能)

ディスプレイ：13.3型FHD高輝度・高色純度・広視野角(IGZO・ノングレア)（1920x1080）

メインメモリー：約8GB

256GBSSD(PCIe対応）

ドライブ：非搭載

IntelUHDGrphics



Wi-Fi6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n

Bluetooth(Ver5.1)

USB3.1・HDMI端子

USB-C

webカメラ・SDカードスロットル



付属品はACのみ。

中古品ですので汚れ・傷などあります。

液晶に傷・明るさムラあり

当方もこの状態で購入です。

簡単な動作確認のみOKです。



・神経質な方の入札はご遠慮お願いします。

・値引き・即決・交換は致しませんのでご了承ください。



2306-25

画面サイズ...13～14.4インチ



CPU種類...Corei5

メモリ...8～15GB

SSD容量...256～511GB