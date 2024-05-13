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EPSON ITH-BK 純正インク 黒 7個セット

エプソン

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EPSON ITH-BK 純正インク 黒 7個セット
EPSON ITH-BK 純正インク 黒 7個セット
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商品の詳細

EPSONITH-BK

使用期限が2023年8月の物ですのでご了承ください。

IJインク形状:モノクロタイプ
インクジェットカートリッジタイプ:詰替カートリッジ
リサイクル:非リサイクル
リボン印字方式対応:インクジェット対応
対応プリンタ最大出力用紙サイズ:A2未満
対応メーカー名(主):EPSON
純正・互換種類:純正

#セイコーエプソン
#EPSON

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種類···インク

商品の説明

[セット品] エプソン 純正 インクカートリッジ イチョウ ITH-BK ブラック + EPSON エプソン純正写真用紙[光沢] L判 20枚 KL20PSKR
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