EPSON ITH-BK 純正インク 黒 7個セット

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商品の詳細

EPSONITH-BK



使用期限が2023年8月の物ですのでご了承ください。



IJインク形状:モノクロタイプ

インクジェットカートリッジタイプ:詰替カートリッジ

リサイクル:非リサイクル

リボン印字方式対応:インクジェット対応

対応プリンタ最大出力用紙サイズ:A2未満

対応メーカー名(主):EPSON

純正・互換種類:純正



#セイコーエプソン

#EPSON



即購入OKです。



種類···インク