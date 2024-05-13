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ノートPC マウス有り 不具合あり i7-7700HQ GTX1060
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商品の詳細
こちら充電器を指し続けないとPCを起動できず、
充電器が抜けるとPCが落ちる不具合があります。
エレコムの普通のマウスもお付けします。
お値下げやご質問なんでもお受けいたします。
CPU種類···Corei7
i7-7700HQGTX1060
商品の説明
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