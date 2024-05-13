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ノートPC マウス有り　不具合あり　i7-7700HQ GTX1060

Lsolid

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ノートPC マウス有り　不具合あり　i7-7700HQ GTX1060
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商品の詳細

ゲーミングノートPCになります。
こちら充電器を指し続けないとPCを起動できず、
充電器が抜けるとPCが落ちる不具合があります。
エレコムの普通のマウスもお付けします。

お値下げやご質問なんでもお受けいたします。

CPU種類···Corei7

i7-7700HQGTX1060

商品の説明

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