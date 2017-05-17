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ジャンク品 富士通ノートパソコン Corei7
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商品の詳細
富士通製ノートパソコン
品名LIFEBOOK AH53/A3
型名FMVA53A3RG
Corei7搭載
HDD／メモリ共無し
ACアダプター無し
通電、起動不可の商品です。
液晶、キーボード、各インターフェースの動作は不明です。
ジャンク品につき、購入後の返品やクレームはお受けできませんのでご注意下さい。
宜しくお願いします。
商品の説明
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