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ジャンク品　富士通ノートパソコン　Corei7

Bsolid

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商品の詳細

2016年製造
富士通製ノートパソコン
品名LIFEBOOK　AH53/A3
型名FMVA53A3RG

Corei7搭載
HDD／メモリ共無し
ACアダプター無し

通電、起動不可の商品です。
液晶、キーボード、各インターフェースの動作は不明です。

ジャンク品につき、購入後の返品やクレームはお受けできませんのでご注意下さい。

宜しくお願いします。

商品の説明

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