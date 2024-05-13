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【状態良好】Acer エイサー 28インチ液晶モニター ４K 非光沢 大画面
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￥13920税込
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商品の詳細
★商品詳細★
4K大画面で色鮮やかな映像を！映像もゲームも楽しめる28型4Kモニター
・広大な表示領域で高精細の4K大画面。写真や映像はもちろん、ゲームも鮮明に。
・幅広い精度で、明部も暗部もくっきり。奥行のあるリアルな映像を楽しめます。
・1msの高速応答で、動画再生時の残像を極限まで軽減します。また、AMDFeeSyncテクノロジーにより、描写の遅延も最小限に。アクションの激しい映像でもストレスがなく、ゲームも快適に楽しめます。
★商品状態★
通常使用による傷や汚れがありますが、比較的綺麗な状態の中古品としてお考え下さい。
★付属品★
・電源コード
・HDMIコード
★検品作業項目★
簡易清掃・動作確認済み。
★梱包・配送★
簡易梱包の上、一番経済的なルートでの配送を行っております。
★注意★
●コンディションの感じ方は個人差がございます。あくまでも【中古品】ということをご理解頂けない神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）はご遠慮下さい。
●中古品の場合は傷・汚れ・くすみ・変色等がある場合がございますので画像を参照にご購入下さい。
●付属品は画像のもので全てです。欠品や質問等は必ず購入前に確認下さい。分かる範囲で対応させて頂きます。
●スマートフォンでの撮影してますので、写りきらない傷・色合い・状態が実物と異なる場合がございます。
●こちらの商品は、他販路も販売しておりますので予告なしに商品が削除される場合がございます。
●すり替え防止策として各商品をシリアル番号にて管理し『悪質な返品』・『すり替え』等は、被害届を提出する等の処置をさせて頂きます。
●即購入歓迎！
●商品によってお値下げ交渉可能。大幅なお値下げはお断りしてますが、可能な限り対応させて頂きますのでご希望額をお伝え下さいませ。
AcerCB281HKAbmiiprx28インチ液晶モニターCB281HKAbmiiprx（TN/非光沢/3840×2160/4K/75Hz/300cd/1ms/HDR/HDMI・DisplayPort）
4K大画面で色鮮やかな映像を！映像もゲームも楽しめる28型4Kモニター
・広大な表示領域で高精細の4K大画面。写真や映像はもちろん、ゲームも鮮明に。
・幅広い精度で、明部も暗部もくっきり。奥行のあるリアルな映像を楽しめます。
・1msの高速応答で、動画再生時の残像を極限まで軽減します。また、AMDFeeSyncテクノロジーにより、描写の遅延も最小限に。アクションの激しい映像でもストレスがなく、ゲームも快適に楽しめます。
★商品状態★
通常使用による傷や汚れがありますが、比較的綺麗な状態の中古品としてお考え下さい。
★付属品★
・電源コード
・HDMIコード
★検品作業項目★
簡易清掃・動作確認済み。
★梱包・配送★
簡易梱包の上、一番経済的なルートでの配送を行っております。
★注意★
●コンディションの感じ方は個人差がございます。あくまでも【中古品】ということをご理解頂けない神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）はご遠慮下さい。
●中古品の場合は傷・汚れ・くすみ・変色等がある場合がございますので画像を参照にご購入下さい。
●付属品は画像のもので全てです。欠品や質問等は必ず購入前に確認下さい。分かる範囲で対応させて頂きます。
●スマートフォンでの撮影してますので、写りきらない傷・色合い・状態が実物と異なる場合がございます。
●こちらの商品は、他販路も販売しておりますので予告なしに商品が削除される場合がございます。
●すり替え防止策として各商品をシリアル番号にて管理し『悪質な返品』・『すり替え』等は、被害届を提出する等の処置をさせて頂きます。
●即購入歓迎！
●商品によってお値下げ交渉可能。大幅なお値下げはお断りしてますが、可能な限り対応させて頂きますのでご希望額をお伝え下さいませ。
AcerCB281HKAbmiiprx28インチ液晶モニターCB281HKAbmiiprx（TN/非光沢/3840×2160/4K/75Hz/300cd/1ms/HDR/HDMI・DisplayPort）
商品の説明
Acer (エイサー) CB281HKAbmiiprx 28型ワイド 4K/HDR10対応液晶モニター [3840×2160/TN/DisplayPort・HDMI×2] 非光沢
Acer (エイサー) CB281HKAbmiiprx 28型ワイド 4K/HDR10対応液晶モニター [3840×2160/TN/DisplayPort・HDMI×2] 非光沢
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Amazon.co.jp: Acer (エイサー) CB281HKAbmiiprx 28型ワイド 4K/HDR10 ...
Acer (エイサー) CB281HKAbmiiprx 28型ワイド 4K/HDR10対応液晶モニター [3840×2160/TN/DisplayPort・HDMI×2] 非光沢
【Amazon.co.jp限定】PS4 pro対応 Acer ゲーミングモニター 4K HDR ディスプレイ RT280KAbmiipx (28インチ/TN/非光沢/3840x2160/4K/16:9/1ms/HDR10/HDMI2.0×2/DisplayPort ｖ1.2)
Acer モニター OmegaLine CB272Usmiiprx 27インチ IPS 非光沢 WQHD 1ms(VRB)75Hz HDMI HDR10 PIP/PBP機能 VESAマウント対応 スピーカー内蔵 高さ調整 スイベル チルト ピボット スピーカー搭載 フリッカーレス ブルーライト軽減
Acer ゲーミングモニター ディスプレイ SigmaLine 28インチ 4K KG281KAbmiipx TN 3840x2160 1ms 60Hz FreeSync HDMIx2 DP HDR対応 フレームレス スピーカー内蔵 ブルーライト軽減
Acer (エイサー) CB281HKAbmiiprx 28型ワイド 4K/HDR10対応液晶モニター [3840×2160/TN/DisplayPort・HDMI×2] 非光沢
Amazon.co.jp: Acer ゲーミングモニター ディスプレイ SigmaLine 28 ...
【Amazon.co.jp限定】PS4 pro対応 Acer ゲーミングモニター 4K HDR ディスプレイ RT280KAbmiipx (28インチ/TN/非光沢/3840x2160/4K/16:9/1ms/HDR10/HDMI2.0×2/DisplayPort ｖ1.2)
Acer 4K モニター ディスプレイ RT280Kbmjdpx 28インチ 3840x2160/TN/1ms/スピーカー内蔵/HDMI端子対応
ヨドバシ.com - エイサー Acer VG280Kbmiipx [ゲーミングモニター/28型 ...
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