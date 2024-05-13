ソニー SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 レンズ

商品の詳細

ソニーSONYEPZ16-50mmF3.5-5.6レンズ



α6400ダブルズームを写真8枚目の通り、

美品中古を先月購入しましたが、

別レンズを購入したため、出品します。

なので、私はほぼ使ってません





比較的きれいです。

動作確認済。



素人目ですが、カビ・曇りはありません。

詳細は画像をご覧ください。



中古品のためご購入後のクレーム・返品等の対応が出来かねます。画像から状況ご判断いただき、中古品ということをご理解いただいたうえで、ご購入をお願いいたします。



プチプチに包み、宅急便コンパクトで発送予定。



よろしくお願いいたします。