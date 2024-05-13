  • ソニー SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 レンズ
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ソニー SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 レンズ

Qsolid

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ソニー SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 レンズ
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商品の詳細

ソニーSONYEPZ16-50mmF3.5-5.6レンズ

α6400ダブルズームを写真8枚目の通り、
美品中古を先月購入しましたが、
別レンズを購入したため、出品します。
なので、私はほぼ使ってません


比較的きれいです。
動作確認済。

素人目ですが、カビ・曇りはありません。
詳細は画像をご覧ください。

中古品のためご購入後のクレーム・返品等の対応が出来かねます。画像から状況ご判断いただき、中古品ということをご理解いただいたうえで、ご購入をお願いいたします。

プチプチに包み、宅急便コンパクトで発送予定。

よろしくお願いいたします。

商品の説明

ソニー / 標準ズームレンズ / APS-C / E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS / デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ / SELP1650
ソニー / 標準ズームレンズ / APS-C / E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS / デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ / SELP1650
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ソニー ズームレンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS SELP1650 グレー
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ソニー / 標準ズームレンズ / APS-C / E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS / デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ / SELP1650
ソニー / 標準ズームレンズ / APS-C / E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS / デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ / SELP1650
ソニー / 標準ズームレンズ / APS-C / E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS / デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ / SELP1650
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