- 当日発送
- 送料無料
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ
- 販売価格 ：
-
￥1748税込
- 獲得ポイント ：
- 385ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
【引き出し付き】工匠藤井キーボードトレイ360度回転クランプ式耐荷重15kg後付け人間工学角度調節可能テーブル拡張収納性抜群取付簡単フルーキーボード対応リモコン収納キーボードスライダーマウストレイ幅60*25㎝(木目)
材質：金属、木材、シリコン、ABS
トレイサイズ：約598×249mm
引き出しサイズ：191×86×30mm
回転半径：390mm
トレイと天板の距離：102mm
Cクランプ調節範囲：9-65mm
カラー：木目
耐荷重：15kg
材質：金属、木材、シリコン、ABS
トレイサイズ：約598×249mm
引き出しサイズ：191×86×30mm
回転半径：390mm
トレイと天板の距離：102mm
Cクランプ調節範囲：9-65mm
カラー：木目
耐荷重：15kg
商品の説明
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 浅い木目 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (ホワイト)
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 浅い木目 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (ホワイト)
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
Amazon | 【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 ...
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
【色: black】引き出し付き工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クラン
【色: black】引き出し付き工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クラン
Amazon | ロボロビン キーボードトレイ 360度回転 机上利用可能 高さ ...
【色: black】引き出し付き工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クラン
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
-
-
1
高性能ゲーミングPC
デスクトップ型PC
￥38,570
-
-
-
-
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
キャラクターグッズ
￥3,382
-
ポケモンカードゲーム
￥1,942
-
エフェクター
￥4,945
-
ポケモンカードゲーム
￥1,743
-
エフェクター
￥4,797
-