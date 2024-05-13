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【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ

Vsolid

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【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ
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商品の詳細

【引き出し付き】工匠藤井キーボードトレイ360度回転クランプ式耐荷重15kg後付け人間工学角度調節可能テーブル拡張収納性抜群取付簡単フルーキーボード対応リモコン収納キーボードスライダーマウストレイ幅60*25㎝(木目)

材質：金属、木材、シリコン、ABS

トレイサイズ：約598×249mm

引き出しサイズ：191×86×30mm

回転半径：390mm

トレイと天板の距離：102mm

Cクランプ調節範囲：9-65mm

カラー：木目

耐荷重：15kg

商品の説明

【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 浅い木目 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (ホワイト)
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
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【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
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【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ
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【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ
【引き出し付き】工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クランプ式 耐荷重15kg 後付け 人間工学 角度調節可能 テーブル拡張 収納性抜群 取付簡単フルーキーボード対応 リモコン収納キーボードスライダー マウストレイ 幅60*25㎝ (木目)
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【色: black】引き出し付き工匠藤井 キーボードトレイ 360度回転 クラン
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