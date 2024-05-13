【お得品】FMVF90B3B Ci7 7世代　8GB SSD128＋2TB

商品の詳細

FUJITSUFMV−ESPRIMOFHFMVF90B3B



【スペック】



BDXL対応有

BLUETOOTH有

CD/DVDドライブ:内蔵タイプ

CPUコア数:4

CPUナンバー:I7−7700HQ

CPUメーカー:INTEL

メモリ:8GB

ストレージ:M.2SSD128GB+HDD2TB

HDMI端子有無:HDMI有

OSVERSION_PC:WIN10HOME

TRUERESOLUTION:FULLHD

color:BLACK

グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵

グラフィックチップブランド:Intel

グラフィックチップモデル:HDGRAPH.630

ストレージ種類:HDD

チップセットブランド:INTEL

チップセット種類:HM175

ハイパースレッティング対応有

パソコン・タイプ(新):一体型デスクトップ

プロセッサタイプ4:COREi7

マルチドライブ種類:ブルーレイ

モニタワイドタイプ:ワイド27インチ

地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有

無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac

解像度種類:1920X1080



【付属品】

ACアダプター、ワイヤレスキーボード\u0026マウス、テレビリモコン。

リモコンに電池入っていません。

B-CASカードは付いていません。



【状態】

汚れを拭き取りました。

パソコンとしての動作はチェック済です。

テレビはB-CASカードがないため、動作チェックできませんでした。

ロゴのところ擦りキズがあります。



他のサイトにも掲載しておりますので、急に無くなることあります。ご了承ください。



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#富士通

#FUJITSU





CPU種類···Corei7

メモリ容量···8GB～16GB未満

OS···Windows10Home

SSD容量···128GB～256GB未満

HDD容量···2000GB～