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【お得品】FMVF90B3B Ci7 7世代 8GB SSD128＋2TB
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￥20090税込
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商品の詳細
【スペック】
BDXL対応有
BLUETOOTH有
CD/DVDドライブ:内蔵タイプ
CPUコア数:4
CPUナンバー:I7−7700HQ
CPUメーカー:INTEL
メモリ:8GB
ストレージ:M.2SSD128GB+HDD2TB
HDMI端子有無:HDMI有
OSVERSION_PC:WIN10HOME
TRUERESOLUTION:FULLHD
color:BLACK
グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵
グラフィックチップブランド:Intel
グラフィックチップモデル:HDGRAPH.630
ストレージ種類:HDD
チップセットブランド:INTEL
チップセット種類:HM175
ハイパースレッティング対応有
パソコン・タイプ(新):一体型デスクトップ
プロセッサタイプ4:COREi7
マルチドライブ種類:ブルーレイ
モニタワイドタイプ:ワイド27インチ
地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度種類:1920X1080
【付属品】
ACアダプター、ワイヤレスキーボード\u0026マウス、テレビリモコン。
リモコンに電池入っていません。
B-CASカードは付いていません。
【状態】
汚れを拭き取りました。
パソコンとしての動作はチェック済です。
テレビはB-CASカードがないため、動作チェックできませんでした。
ロゴのところ擦りキズがあります。
他のサイトにも掲載しておりますので、急に無くなることあります。ご了承ください。
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CPU種類···Corei7
メモリ容量···8GB～16GB未満
OS···Windows10Home
SSD容量···128GB～256GB未満
HDD容量···2000GB～
商品の説明
送料無料】FMVF90B3B Ci7 7世代 8GB SSD128＋2TB - デスクトップ型PC
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