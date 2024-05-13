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Canon インクジェット プリンター 複合機 PIXUS MG3630 BK

キヤノン

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販売価格 ：

1755税込

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Canon インクジェット プリンター 複合機 PIXUS MG3630 BK
Canon インクジェット プリンター 複合機 PIXUS MG3630 BK
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

キヤノンインクジェットプリンター複合機
PIXUSMG3630ブラック

総印刷枚数700枚

動作良好！
問題なくお使いいただけます。

外観に目立った傷や汚れは少なく、綺麗な状態です。

付属品は電源コードのみです。

インクカートリッジは付いておりませんので、ご用意をお願いいたします。

アルコール除菌で清掃後、エアクッションで包み、ダンボールに入れて発送いたします。


CART.SYST.INK:MULTICOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
プリント方式:インクジェットプリント
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式

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種類···プリンタ

商品の説明

Canon インクジェット プリンター 複合機 PIXUS MG3630 BK
旧モデル Canon インクジェットプリンター複合機 PIXUS MG3630 BK ブラック
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インクジェットプリンター PIXUS MG3630
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