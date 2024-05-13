Canon インクジェット プリンター 複合機 PIXUS MG3630 BK

商品の詳細

キヤノンインクジェットプリンター複合機

PIXUSMG3630ブラック



総印刷枚数700枚



動作良好！

問題なくお使いいただけます。



外観に目立った傷や汚れは少なく、綺麗な状態です。



付属品は電源コードのみです。



インクカートリッジは付いておりませんので、ご用意をお願いいたします。



アルコール除菌で清掃後、エアクッションで包み、ダンボールに入れて発送いたします。





CART.SYST.INK:MULTICOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:BLACK

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

カラー印刷

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

プリント方式:インクジェットプリント

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:固定

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A4判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



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種類···プリンタ