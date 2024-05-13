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Canon インクジェット プリンター 複合機 PIXUS MG3630 BK
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-
￥1755税込
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商品の詳細
キヤノンインクジェットプリンター複合機
PIXUSMG3630ブラック
総印刷枚数700枚
動作良好！
問題なくお使いいただけます。
外観に目立った傷や汚れは少なく、綺麗な状態です。
付属品は電源コードのみです。
インクカートリッジは付いておりませんので、ご用意をお願いいたします。
アルコール除菌で清掃後、エアクッションで包み、ダンボールに入れて発送いたします。
CART.SYST.INK:MULTICOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
プリント方式:インクジェットプリント
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#キヤノン
#Canon
#キャノン
#プリンター
#インクジェットプリンター
#mg3630
#コピー
#スキャナー
#複合機
種類···プリンタ
PIXUSMG3630ブラック
総印刷枚数700枚
動作良好！
問題なくお使いいただけます。
外観に目立った傷や汚れは少なく、綺麗な状態です。
付属品は電源コードのみです。
インクカートリッジは付いておりませんので、ご用意をお願いいたします。
アルコール除菌で清掃後、エアクッションで包み、ダンボールに入れて発送いたします。
CART.SYST.INK:MULTICOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
プリント方式:インクジェットプリント
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
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#複合機
種類···プリンタ
商品の説明
旧モデル Canon インクジェットプリンター複合機 PIXUS MG3630 BK ブラック
旧モデル Canon インクジェットプリンター複合機 PIXUS MG3630 BK ブラック
インクジェットプリンター PIXUS MG3630
旧モデル Canon インクジェットプリンター複合機 PIXUS MG3630 BK ブラック
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