ゲーミングPC 第8世代i7 8GB/256GB GTX1060

商品の詳細

当方の商品に興味を持って頂き、有難うございます。

他のPCもあるので、是非ご覧ください。



即決ok初心者でも大丈夫



別のサイトも出品しているので、いきなり削除する場合がございます、ご了承下さい



最新式のWindows11が入っています。

認証された製品です



初期設定済みで、届くとすぐに使用できるので、パソコン初心者の方にも安心です。



【スペック】

■メーカー：HP

■品名(型番):prodesk800G4TWR

■CPUコア：i7-8700

■CPUクロック:3.20Ghz

■RAM：8GB

■ストレージ：SSD512GB

■無線LAN：内蔵無線LAN、Bluetooth

■端子:HDMIUSB3.0VGATypeーCDP

■グラフィック:GTX1060

■OS:Windows11

■付属品:電源ケーブル

■MicrosoftOffice2021



状態:

中古品ですので、本体にキズや汚れ、使用感がある場合があります。特にめだつ物以外記載していません。

神経質な方の入札はご遠慮お願いします。

初期設定済みですので届いてすぐにご使用可能です





CPU種類...Corei7



メモリ容量...8GB～16GB未満



SSD容量...512GB～1000GB未満