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ゲーミングPC 第8世代i7 8GB/256GB GTX1060

Esolid

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ゲーミングPC 第8世代i7 8GB/256GB GTX1060
ゲーミングPC 第8世代i7 8GB/256GB GTX1060
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

当方の商品に興味を持って頂き、有難うございます。
他のPCもあるので、是非ご覧ください。

即決ok初心者でも大丈夫

別のサイトも出品しているので、いきなり削除する場合がございます、ご了承下さい

最新式のWindows11が入っています。
認証された製品です

初期設定済みで、届くとすぐに使用できるので、パソコン初心者の方にも安心です。

【スペック】
■メーカー：HP
■品名(型番):prodesk800G4TWR
■CPUコア：i7-8700
■CPUクロック:3.20Ghz
■RAM：8GB
■ストレージ：SSD512GB
■無線LAN：内蔵無線LAN、Bluetooth
■端子:HDMIUSB3.0VGATypeーCDP
■グラフィック:GTX1060
■OS:Windows11
■付属品:電源ケーブル
■MicrosoftOffice2021

状態:
　　中古品ですので、本体にキズや汚れ、使用感がある場合があります。特にめだつ物以外記載していません。
神経質な方の入札はご遠慮お願いします。
初期設定済みですので届いてすぐにご使用可能です


CPU種類...Corei7

メモリ容量...8GB～16GB未満

SSD容量...512GB～1000GB未満

商品の説明

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