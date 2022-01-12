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MicronM.2 NVMe SSD2280 256GBGen4
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￥1634税込
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商品の詳細
Gen4
2280
M.2NVMeSSD256GBなのでくれぐれもお間違いのないようにお願いします
電源投入回数:50回
使用時間:2時間
ステータス:正常
総書込量:140GB
総読込量:240GB
必ず写真でご確認をお願いします。
電源投入回数および使用時間は多少前後します。
返品返金は不可です。
規格や相性については保証できません。
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M.2NVMeSSD256GBなのでくれぐれもお間違いのないようにお願いします
電源投入回数:50回
使用時間:2時間
ステータス:正常
総書込量:140GB
総読込量:240GB
必ず写真でご確認をお願いします。
電源投入回数および使用時間は多少前後します。
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商品の説明
MMOMENT MT34 256GB NVMe M.2 2280 内蔵SSD PCIe Gen3x4
MMOMENT MT34 256GB NVMe M.2 2280 内蔵SSD PCIe Gen3x4
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