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MicronM.2 NVMe SSD2280 256GBGen4

Wsolid

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MicronM.2 NVMe SSD2280 256GBGen4
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商品の詳細

Gen4
2280
M.2NVMeSSD256GBなのでくれぐれもお間違いのないようにお願いします
電源投入回数:50回
使用時間:2時間
ステータス:正常
総書込量:140GB
総読込量:240GB

必ず写真でご確認をお願いします。
電源投入回数および使用時間は多少前後します。
返品返金は不可です。

規格や相性については保証できません。

商品の説明

MicronM.2 NVMe SSD2280 256GBGen4
MMOMENT MT34 256GB NVMe M.2 2280 内蔵SSD PCIe Gen3x4
MicronM.2 NVMe SSD2280 256GBGen4
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