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Intel Core i7-4790

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Intel Core i7-4790
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商品の詳細

CPUIntelCorei7-4790

　動作周波数:3.60GHz
　コア数:4cores/8Threads
　ソケット形状:LGA1150
　グラフィック機能:IntelHDGraphics4600
　TDP:84W

OS起動まで確認しております。
すり替え防止対策として返品対応はいたしませんので
予めご了承願います。

静電対策袋に入れ、気泡緩衝材(プチプチ)に包み発送します。

商品の説明

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