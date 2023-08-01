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Intel Core i7-4790
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商品の詳細
CPUIntelCorei7-4790
動作周波数:3.60GHz
コア数:4cores/8Threads
ソケット形状:LGA1150
グラフィック機能:IntelHDGraphics4600
TDP:84W
OS起動まで確認しております。
すり替え防止対策として返品対応はいたしませんので
予めご了承願います。
静電対策袋に入れ、気泡緩衝材(プチプチ)に包み発送します。
動作周波数:3.60GHz
コア数:4cores/8Threads
ソケット形状:LGA1150
グラフィック機能:IntelHDGraphics4600
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商品の説明
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