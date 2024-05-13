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BUFFALO HD-LB2.0TU2/N 2TB
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商品の詳細
種類···外付けハードディスク
BUFFALOHD-LB2.0TU2/N2TBです。
nasneに繋げて使用していましたが、nasneが故障してしまったのでフォーマットして出品します。
BUFFALO外付けハードディスクPC/家電対応(Regza[レグザ]/Aquos[アクオス])2TBHD-LB2.0TU2/Nhttps://amzn.asia/d/52aMW3D
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商品の説明
BUFFALO ドライブステーション 外付けハードディスク 2.0TB HD-LB2.0TU2
HD-LB2.0TU2 : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー
BUFFALO 2TB HD-LB2.0TU2/N External Hard Disk, PC/Home Appliance Compatible, Regza / Aquos
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HD-LB2.0TU2 : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー
BUFFALO USB3.0/2.0用 外付けHDD 2TB ブラック HD-LB2.0TU3-BKD
HD-LB2.0TU2 : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー
BUFFALO USB3.0/2.0用 外付けHDD 2TB ブラック HD-LB2.0TU3-BKD
HD-LB2.0TU3 : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー
HD-LB2.0TU2 : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー
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