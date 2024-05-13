アイリスプラザ ゲーミングモニター 165Hz 24インチ NB-IGM24B

商品の詳細

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アイリスプラザゲーミングモニター165Hz24インチHDMIx1D-Portx1スピーカー内蔵FHD1920×1080VAパネル165Hz応答速度1ms非光沢ブルーライト軽減VESA対応NB-IGM24B



特徴

商品サイズ（cm）：幅約54×奥行約15.7×高さ約39.8

商品重量：約2.5kg

【電源】専用ACアダプタ/入力：AC100V50/60Hz、出力：DC12V3A、消費電力：32W（待機時0.5W）

【パネル】画面サイズ：24V型、最大解像度：水平1920×垂直1080、ドットビッチ：0.27156mm×0.27156mm、リフレッシュレート：165Hz、コントラスト比：3000：1、アスペクト比：16：9、応答速度：オーバードライブON時：1ms（GtoG）、OFF時：20ms、視野度：178°×178°

【入力/出力】HDMI入力：1系統（480i、480p、576i、576p、1080p）/HDMIVer.1.4×1、DP入力：1系統DPVer.1.2×1、ヘッドホン出力：1系統、USB端子：給電用1系統（5V500mA）、音声出力：4W（2W×2）8Ω2W



モニタサイズ...24インチ～30インチ未満



解像度（規格）...フルHD（1920x1080）

応答速度(GtoG)...～1ms未満

リフレッシュレート(垂直走査周波数)...144Hz～240Hz未満