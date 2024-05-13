ライブ配信 HDMIキャプチャーボード 4K 60HZパススルー対応

商品の詳細

\"AlleadHDMIキャプチャーボードゲームキャプチャービデオキャプチャー4K60HZパススルー対応HDR対応USB3.0HD1080P60FPS録画低遅延軽量小型PC/Switch/PS4/Xbox/PS3/携帯電話用WindowsLinuxOSX対応OBSPotplayerXSplit適用YouTube/Twitchなどにゲーム録画・実況・配信・ライブ会議用【2020最新バージョン】



新品未開封品です。



■商品説明

※購入サイトからの引用



◆簡単に使う・幅広い互換性◆：

UVC規格に対応し、パソコンに差し込むだけで使用できます。

全てのHDCPソース対応。

接続後すぐに認識されます。

主流のストリーミングメディアソフトウェアおよびライブプラットフォームとの互換性があります。

PS4、PS3などのすベての4K、1080P、720Phdmiデバイスと互換性があります。

OBS、XSplit、Potplayerなどの動画配信サービスにも対応しており、ライブ配信が楽しめます。



◆USB3.0転送・HD1080P録画◆：

USB3.0高速伝送ポートにより、最大1080P録画60FPSの高解像度のHD画質でパソコンへ記録することができますので、もっともっと高画質で配信してみたいという方におすすめです。

Twitch、YouTube、ポットプレイヤーなどをより簡単に行えます。



◆4Kパススルー対応・遅延なし◆：

最新4K60HZパススルー対応しているバージョンで、HDMI循環に出力により、1080p/60fpsの高画質映像を録画しながら、パソコンの画面上に超低遅延（約0.1秒）でゲーム画面を表示してプレイ可能。

PS4Pro、XBOXONEXなどの4K出力対応のゲーム機に繋げば、4K表示の画面でプレイして同時に配信・録画できる。

4Kパススルー出力機能は4KHDRに対応で、究極のゲーム体験を存分に楽しめます！\"