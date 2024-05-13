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ライブ配信 HDMIキャプチャーボード 4K 60HZパススルー対応
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￥1704税込
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商品の詳細
\"AlleadHDMIキャプチャーボードゲームキャプチャービデオキャプチャー4K60HZパススルー対応HDR対応USB3.0HD1080P60FPS録画低遅延軽量小型PC/Switch/PS4/Xbox/PS3/携帯電話用WindowsLinuxOSX対応OBSPotplayerXSplit適用YouTube/Twitchなどにゲーム録画・実況・配信・ライブ会議用【2020最新バージョン】
新品未開封品です。
■商品説明
※購入サイトからの引用
◆簡単に使う・幅広い互換性◆：
UVC規格に対応し、パソコンに差し込むだけで使用できます。
全てのHDCPソース対応。
接続後すぐに認識されます。
主流のストリーミングメディアソフトウェアおよびライブプラットフォームとの互換性があります。
PS4、PS3などのすベての4K、1080P、720Phdmiデバイスと互換性があります。
OBS、XSplit、Potplayerなどの動画配信サービスにも対応しており、ライブ配信が楽しめます。
◆USB3.0転送・HD1080P録画◆：
USB3.0高速伝送ポートにより、最大1080P録画60FPSの高解像度のHD画質でパソコンへ記録することができますので、もっともっと高画質で配信してみたいという方におすすめです。
Twitch、YouTube、ポットプレイヤーなどをより簡単に行えます。
◆4Kパススルー対応・遅延なし◆：
最新4K60HZパススルー対応しているバージョンで、HDMI循環に出力により、1080p/60fpsの高画質映像を録画しながら、パソコンの画面上に超低遅延（約0.1秒）でゲーム画面を表示してプレイ可能。
PS4Pro、XBOXONEXなどの4K出力対応のゲーム機に繋げば、4K表示の画面でプレイして同時に配信・録画できる。
4Kパススルー出力機能は4KHDRに対応で、究極のゲーム体験を存分に楽しめます！\"
新品未開封品です。
■商品説明
※購入サイトからの引用
◆簡単に使う・幅広い互換性◆：
UVC規格に対応し、パソコンに差し込むだけで使用できます。
全てのHDCPソース対応。
接続後すぐに認識されます。
主流のストリーミングメディアソフトウェアおよびライブプラットフォームとの互換性があります。
PS4、PS3などのすベての4K、1080P、720Phdmiデバイスと互換性があります。
OBS、XSplit、Potplayerなどの動画配信サービスにも対応しており、ライブ配信が楽しめます。
◆USB3.0転送・HD1080P録画◆：
USB3.0高速伝送ポートにより、最大1080P録画60FPSの高解像度のHD画質でパソコンへ記録することができますので、もっともっと高画質で配信してみたいという方におすすめです。
Twitch、YouTube、ポットプレイヤーなどをより簡単に行えます。
◆4Kパススルー対応・遅延なし◆：
最新4K60HZパススルー対応しているバージョンで、HDMI循環に出力により、1080p/60fpsの高画質映像を録画しながら、パソコンの画面上に超低遅延（約0.1秒）でゲーム画面を表示してプレイ可能。
PS4Pro、XBOXONEXなどの4K出力対応のゲーム機に繋げば、4K表示の画面でプレイして同時に配信・録画できる。
4Kパススルー出力機能は4KHDRに対応で、究極のゲーム体験を存分に楽しめます！\"
商品の説明
Eituesy HDMIキャプチャーボード ゲームキャプチャー ビデオキャプチャー 4K 60HZパススルー対応 HDR対応 USB3.0 HD1080P 60FPS録画 低遅延 軽量小型 PC/Switch/PS4/Xbox/PS3/携帯電話用 Windows Linux OS X対応 OBS ...
4K HDMI キャプチャーボード パススルー USB3.0 1080P 60FPS ゲーム実況 PS5/PS4/Xbox/Wiiu/Nintendo Switch 対応 ライブ配信/Youtube配信/Zoom リモート会議 ゲーム録画 OBS ストリーミング
4K HDMI キャプチャーボード パススルー USB3.0 HDCP2.2対応 1080P 60FPS 4K HDMIパススルー ゲーム実況 PS5/PS4/Xbox/Wiiu/Nintendo Switch 対応 ライブ配信/Youtube配信/Zoom リモート会議 ゲーム録画 OBS ...
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4K HDMI キャプチャーボード パススルー USB3.0 HDCP2.2対応 3台同時接続 1080P 60FPS 4K HDMIパススルー ゲーム実況 PS5/PS4/Xbox/Wiiu/Nintendo Switch 対応 ライブ配信/Youtube配信/Zoom リモート会議 ゲーム録画 ...
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