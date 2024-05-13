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Commlite CM-EF CPLマウントアダプター CPLフィルター 新品
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商品の詳細
新品未使用品ですが外箱はありません。
予備で保管していたものです。
写真をご確認の上ご購入ください。
よろしくお願いいたします。
マウント···キヤノンEFマウント系
商品の説明
Commlite 電子マウントアダプター (EF (CPLフィルター内蔵))
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