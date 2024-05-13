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Commlite CM-EF CPLマウントアダプター CPLフィルター　新品

Tsolid

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商品の詳細

CommliteCM-EF-EOSRVCPLマウントアダプターCPLフィルター調整可能EOSR対応レンズアダプターリング偏光フィルターPLフィルターAF絞り調整IS手振れ補正キャノンEF/EF-Sレンズ→CanonEOSR/RFシリーズ(ミラーレス)一眼カメラEOSR/EOSRP/EOSR5/EOSR6

新品未使用品ですが外箱はありません。
予備で保管していたものです。

写真をご確認の上ご購入ください。

よろしくお願いいたします。


マウント···キヤノンEFマウント系

商品の説明

Commlite CM-EF CPLマウントアダプター CPLフィルター　新品
Commlite 電子マウントアダプター (EF (CPLフィルター内蔵))

Commlite CM-EF CPLマウントアダプター CPLフィルター　新品
Commlite 電子マウントアダプター (EF (CPLフィルター内蔵))

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