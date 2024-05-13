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【ジャンク品】LS150/F NEC Lavie ノートPC
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商品の詳細
CPU種類...Corei5-2430M
OS...Windows10
メモリ...～3GB
HDD容量...～499GB
型番…PC-LS150F2P2W
OSはwindows7→windows10にアップデートしています。
CPU換装済み
バッテリーが劣化しているので、電源ケーブルを接続した状態でないと起動しません。
状態やスペックは画像からご確認下さい。
初期化して匿名配送します。
OS...Windows10
メモリ...～3GB
HDD容量...～499GB
型番…PC-LS150F2P2W
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商品の説明
NEC Lavie LS150/F Windows7搭載モデル CPU： Celeron B800 1.5GHz ...
NEC LaVie LS150/F CPU：Celeron B800 1.5GHz / メモリ：4GB / HDD ...
NEC LaVie LS150/F CPU：Pentium B950 2.1GHz / メモリ：4GB / HDD ...
NEC LaVie LS150/F CPU:Pentium B950 2.10GHz/メモリ:4GB/HDD:640GB ...
期間限定特価】 ♠︎中古品♠︎Windows11ノートパソコン☆NEC LS150/F ...
NEC LaVie LS150/F CPU：Pentium DC B950 2.1GHz / メモリ：4GB / SSD ...
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