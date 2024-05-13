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【ジャンク品】LS150/F NEC Lavie ノートPC

エヌイーシー

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【ジャンク品】LS150/F NEC Lavie ノートPC
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商品の詳細

CPU種類...Corei5-2430M
OS...Windows10
メモリ...～3GB
HDD容量...～499GB
型番…PC-LS150F2P2W

OSはwindows7→windows10にアップデートしています。
CPU換装済み

バッテリーが劣化しているので、電源ケーブルを接続した状態でないと起動しません。

状態やスペックは画像からご確認下さい。

初期化して匿名配送します。

商品の説明

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