ゲーミングpcセット GTX970 144hzモニター　G Pro マウスパッド

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商品の詳細

2年間使ってました。ファンが「ブゥーーー⤴︎」と頻繁になります。

このPC最近起動していないのですがCPU使用率がYouTube見るぐらいだと30〜70%

ゲームをすると70〜100%ででます。

新しいデバイスに変えるためセットで売ります。

Windows10対応

人気モデル···GTX970

CPU種類···Corei54690k

コア数···4コア

メモリ容量···8GB～16GB未満

OS···Windows10Home

HDD容量···750GB～1000GB未満



ディスプレイ···あり



ディスプレイ最大解像度

1920x1080Pixels

144hz0.6ms

画面サイズ···21インチ～23インチ

ps5120fpsok



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