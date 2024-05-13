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ゲーミングpcセット GTX970 144hzモニター G Pro マウスパッド
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￥14520税込
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商品の詳細
2年間使ってました。ファンが「ブゥーーー⤴︎」と頻繁になります。
このPC最近起動していないのですがCPU使用率がYouTube見るぐらいだと30〜70%
ゲームをすると70〜100%ででます。
新しいデバイスに変えるためセットで売ります。
Windows10対応
人気モデル···GTX970
CPU種類···Corei54690k
コア数···4コア
メモリ容量···8GB～16GB未満
OS···Windows10Home
HDD容量···750GB～1000GB未満
ディスプレイ···あり
ディスプレイ最大解像度
1920x1080Pixels
144hz0.6ms
画面サイズ···21インチ～23インチ
ps5120fpsok
LogicoolGロジクールGPROゲーミングマウスワイヤレスHERO25KセンサーLIGHTSPEED無線POWERPLAYワイヤレス充電対応LIGHTSYNCRGB80g軽量左右対称
このPC最近起動していないのですがCPU使用率がYouTube見るぐらいだと30〜70%
ゲームをすると70〜100%ででます。
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Windows10対応
人気モデル···GTX970
CPU種類···Corei54690k
コア数···4コア
メモリ容量···8GB～16GB未満
OS···Windows10Home
HDD容量···750GB～1000GB未満
ディスプレイ···あり
ディスプレイ最大解像度
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商品の説明
ゲーミングpcセット GTX970 144hzモニター G Pro マウスパッド
ゲーミングpcセット GTX970 144hzモニター G Pro マウスパッド
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